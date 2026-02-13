Cómo lucirá Monterrey en 200 años, según la IA

La Inteligencia Artificial (IA) ha dado suficientes muestras de que parece no tener límites a la hora de imaginar el futuro. Esta tecnología, que la mayoría de los humanos ha adoptado en sus dispositivos móviles, está ofreciendo respuestas sorprendentes a las más variadas consultas.

En esa “visión de futuro” se centran muchos de los interrogantes que se le presentan a aplicaciones como Gemini y ChatGPT, y un ejemplo de ello es la consulta sobre cómo lucirá el estado de Monterrey en 200 años.

¿Qué cambios sufrirá Monterrey en los próximos años?

Fue Gemini la aplicación elegida para responder sobre el futuro de Monterrey. La IA creada por Google hizo un breve análisis, sacó conclusiones y respondió que “visualizar Monterrey en el año 2226 es un ejercicio fascinante que combina la geografía extrema de la ciudad con los avances en sostenibilidad y tecnología”.

|Imagen generada por Gemini

La IA añadió que para “entonces, la ‘Sultana del Norte’ probablemente habrá dejado de ser una mancha urbana horizontal para convertirse en una metrópoli vertical y resiliente”.

¿Cómo podría transformarse Monterrey?

Gemini puso diferentes ejes en torno a la trasformación que Monterrey sufrirá en los próximos 200 años. La IA ofreció así la siguiente visión:



Urbanismo: La Ciudad de las Montañas Habitadas: Debido a la falta de espacio en el valle, la arquitectura se fusionará con la orografía.

Rascacielos Ecológicos: Los edificios superarán los 600 metros de altura, con estructuras diseñadas para capturar humedad de las nubes y generar energía eólica mediante su forma aerodinámica.

Integración con el Cerro de la Silla: Veremos sistemas de transporte suspendidos (maglev) que conectarán las faldas de las montañas con el centro en cuestión de minutos.

Domos Climáticos: Ante el calor extremo, algunas zonas comerciales y parques podrían estar protegidos por membranas inteligentes que regulan la temperatura y filtran la radiación UV.

El Desafío del Agua: De la Escasez a la Abundancia Técnica

Para 2226, el manejo del agua será el eje central de la ciudad.

Nanofiltración Atmosférica: Cada edificio funcionará como una planta potabilizadora, extrayendo agua directamente de la humedad del aire.

Túneles de Captación Profunda: Un complejo sistema de túneles bajo la Sierra Madre capturará cada gota de lluvia de los huracanes, almacenándola en acuíferos artificiales profundos para épocas de sequía.

Transporte y Energía

El rugido de los motores y el tráfico del "Gozalitos" serán cosa del pasado.

Movilidad Autónoma y Aérea: El cielo de Monterrey estará surcado por drones de transporte de pasajeros. El transporte terrestre será 100% subterráneo o elevado en vías magnéticas, liberando la superficie para parques lineales.

Energía Termosolar: Las zonas desérticas que rodean la ciudad (hacia Coahuila y el norte del estado) serán inmensos campos de espejos y sales fundidas que proveerán energía limpia e inagotable.

Un Nuevo Ecosistema: "Monterrey Verde"