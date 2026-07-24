Poner el papel higiénico en el refrigerador: quiénes lo recomiendan y para qué sirve

El refrigerador es, quizás, el electrodoméstico más importante que hay dentro de un hogar y es que será el encargado de albergar todos los alimentos, verduras, frutas y otros productos que necesitan de la cadena de frío. Por eso, es que debemos asegurarnos que funcione correctamente, porque estos productos pueden correr un gran riesgo y que tendrá consecuencias negativas para la salud. Además, está expuesto a la aparición de humedad y hay quienes están colocando un rollo de papel higiénico en su interior y que seguro no sabías para que funciona este truco.

Noticias Estado De México del 24 de julio 2026

Durante el verano y las altas temperaturas que nos aquejan, la nevera pasará a cumplir un rol fundamental dentro del hogar, y es que será el encargado de mantener frescos todos los alimentos y evitar que se echen a perder. Sin embargo, puede ocurrir que pierda la cadena de frío y lleve a la aparición de humedad en el interior.

Por qué aparecen malos olores en la nevera

Uno de los grandes problemas a los que estamos expuestos con nuestra nevera es la aparición de la humedad en el interior de este electrodoméstico causada por los alimentos y los cambios de temperatura al abrir y cerrar la puerta. Esto contribuye a que haya fuertes olores y que se puede impregnar en el resto de los alimentos. Pero, debes olvidarte de este problema, ya que hay un truco que consiste en poner en práctica un remedio casero y tiene que ver con el uso del papel higiénico.

Por qué todo el mundo está colocando papel higiénico en la nevera

Si pensaste que el papel higiénico se limitaba solamente al uso personal en el baño, tengo que decirte que estás equivocado, teniendo en cuenta que son cada vez más las personas que están colocando un rollo en el interior de la nevera y que seguro desconocías. El motivo de esta técnica radica en la capacidad de absorber, a través de sus hojas, la humedad, por lo que al colocarlo en el interior del refrigerador, ayudará a captar parte del exceso de agua y disminuir la presencia de olores.

Por otro lado, lo que señalaron algunos expertos, indicaron que el papel higiénico podrá absorber la humedad del aire mientras permanezca seco y limpio; pero esa capacidad es limitada y disminuye conforme el rollo se satura, por lo que hay que reemplazarlo de inmediato si se llega a humedecer. Sin embargo, esta técnica no eliminará los malos olores de la nevera, por lo que tiene que complementarse con una limpieza.