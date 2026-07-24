La Chef Zahie impone tendencia con sus broches para cabello al estilo de una MasterChef 24/7

Los accesorios inspirados en utensilios de cocina o comida se han convertido en uno de los detalles más llamativos de los looks de la Chef Zahie durante las transmisiones de MasterChef 24/7, demostrando que la moda también tiene un lugar dentro de la gastronomía. La jueza del reality culinario impone tendencia con sus broches para el cabello.

Los broches de la Chef Zahie con los que impone tendencia en MasterChef 24/7

Además de compartir consejos culinarios y recetas, la Chef Zahie ha llamado la atención de los seguidores de MasterChef 24/7 por los originales broches que utiliza para sujetar su cabello. Lejos de apostar por accesorios convencionales, la jueza de MasterChef México 2026 ha elegido piezas con diseños inspirados en el mundo gastronómico, convirtiéndolos en un sello personal que no pasa desapercibido.

Uno de los modelos que más comentarios ha generado es un broche con forma de cuchillos cruzados, un accesorio metálico que hace referencia a una de las herramientas más representativas de cualquier cocina profesional. El diseño aporta un toque moderno y divertido, sin perder la elegancia que caracteriza a Zahie Téllez, quien suele combinarlo con peinados pulidos y cabello completamente lacio.

Así lució la Chef Zahie su broche de cuchillos.|Facebook Zahie Téllez

En otras apariciones también ha lucido broches decorados con pequeñas figuras de alimentos, como una pieza en forma de pasta tipo fusilli, arroz, huevo estrellado o chiles de color rojo y verde, reafirmando la tendencia de incorporar elementos culinarios a los accesorios para el cabello. Estos diseños destacan por sus acabados detallados y por aportar un guiño creativo al universo gastronómico.

Cocina con estilo: los accerios de Zahie Téllez en MasterChef México

Los broches con formas de comida o utensilios de cocina se han convertido en una propuesta original para quienes buscan darle personalidad a su peinado. Desde frutas y verduras hasta pan, postres o cubiertos en miniatura, este tipo de accesorios combina colores llamativos y diseños creativos que han ganado popularidad en redes sociales, especialmente entre los amantes de la cocina y el estilo coquette con un toque temático.

La jueza de MasterChef 24/7 ha lucido broches decorados con pequeñas figuras de alimentos.|Facebook Zahie Téllez

Más allá de la moda, el uso de estos accesorios también resulta práctico dentro de la cocina, ya que ayudan a mantener el cabello recogido mientras se preparan los alimentos.

En el caso de la Chef Zahie, cada broche complementa su imagen profesional y demuestra que es posible combinar funcionalidad, creatividad y estilo en un mismo look, inspirando a los seguidores de MasterChef 24/7 a llevar la pasión por la gastronomía hasta los pequeños detalles de su outfit.

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