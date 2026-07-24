VIDEO: Vadhir Derbez recibe tocamiento inapropiado de influencer y ella se disculpa; así fue la INESPERADA reacción del actor

Vadhir Derbez vivió un incómodo momento que se viralizó en redes sociales: la influencer conocida como Doña Silvia, mamá de la también creadora de contenido Itatí López, le hizo un tocamiento inapropiado y la reacción de enojo del actor quedó expuesta en cámaras. Ante la polémica, ella ya salió a aclarar la situación.

El hijo de Eugenio Derbez se encontraba en un evento con influencers y, en una transmisión en vivo, fue captado bailando y divirtiéndose. Sin embargo, cuando acababa de bailar con Kenia Ontiveros, se le acercó Doña Silvia y le dio un par de nalgadas.

En el video se nota que, inmediatamente, Vadhir voltea y le dice algo en tono serio a la mujer, claramente marcando un límite entre ellos y dando a entender su molestia con el acto. Se trató de una reacción inesperada para la transmisión en vivo porque el semblante y actitud del actor y cantante cambió inmediatamente.

Doña Silvia se disculpa con Vadhir Derbez por tocamiento inapropiado

En un video de TikTok, Doña Silvia habló directamente sobre la situación que pasó con Vadhir Derbez y aclaró que ya le pidió una disculpa. "La cagué. Ustedes saben cómo soy yo de divertida, entonces de repente se me hizo fácil ir y darle una nalgada al muchacho y pues él se molestó, se asustó", dijo.

La creadora de contenido relató que después del momento viral se acercó a hablar con Vadhir y él admitió que se había molestado porque no la conocía, por eso le pareció raro que se acercara así. "Se enojó con toda la razón", agregó. Sin embargo, Doña Silvia le pidió disculpas y arregló las cosas con el actor, al punto en que después grabaron un video juntos.

Sin embargo, la influencer aclaró que en todo momento el hijo de Eugenio Derbez fue "amable y muy respetuoso", incluso cuando externó su molestia con ella.