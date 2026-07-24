Luto en el entretenimiento: Confirman la muerte de querido conductor de televisión y periodista

Hace unas horas se ha dado a conocer una noticia que estremeció a propios y extraños, pues una de las figuras más representativas de la televisión fue encontrada muerta, causando conmoción entre sus seguidores y colegas debido a las circunstancias en que esta fue encontrada.

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Se trata del periodista y conductor Caíque Verli de 33 años, cuya muerte ha impactado a la televisión brasileña y latina luego de que su cuerpo fuera encontrado dentro del departamento donde vivía en la ciudad de Vitória, en el estado de Espírito Santo hace unas horas, por lo que millones de seguidores no lugar a los hechos.

¿Qué se sabe del caso del conductor de televisión Caíque Verli encontrado muerto?

Primeros reportes locales señalan que la Policía Civil ha mantenido abierta una investigación debido a que la figura prendió las alarmas de sus colegas desde que no se presentó a laborar la madrugada del jueves debido al gran compromiso y puntualidad que había mantenido en su carrera.

Luego de que el medio donde laboraba (TV Gazeta) no tuviera respuesta alguna de Caíque, personal de la televisora acudió hasta su hogar donde finalmente encontraron al comunicador en el suelo por lo que habría solicitado apoyo de los servicios de emergencia, quienes posteriormente dieron a conocer que este ya no contaba con signos vitales.

¿De qué murió el periodista Caíque Verli?

Si bien, de momento no se ha comunicado ningún detalle sobre las causas de muerte del periodista, medios locales han compartido que Caíque contaba con antecedentes de crisis convulsivas y que incluso había iniciado un tratamiento médico para controlar dichos episodios.

Uno de los primeros detalles que se saben es que el comunicador se encontraba dándole seguimiento a las convulsiones que sufría aunque no logró dar con el origen de estas y de momento es uno de los padecimientos que se le asocian a su muerte.