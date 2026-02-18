13 ideas para reciclar muebles viejos: si los tienes en el olvido, es la oportunidad
Estos diseños retro y vintage le dan un toque especial a tu casa, y en ocasiones pueden parecer caras
Tener muebles antiguos, viejos y arrumbados en la casa ya no es opción; puedes reciclarlos para darles una segunda vida, convirtiéndolos en decoraciones que se ven aesthetic, vintage y hermosas.
De acuerdo con Elle Decoration, hay muebles que incluso pueden hacer que tu casa parezca cara a los ojos de los demás, pero no sabrán que en realidad se trata de un vejestorio. Desde alfombras grandes, mesas de madera, tejidos de cortinas, hasta vitrinas viejas, todo sirve. Checa estas 13 ideas que te pueden inspirar.
Una por una, las mejores ideas para reciclar muebles viejos
- Puerta antigua convertida en cabecera: Solo lija, pinta o decapa la puerta para resaltar su acabado original y fíjala a la pared como cabecera; queda perfecta en una recámara estilo boho o rústica.
- Escalera de madera como librero: Limpia, refuerza los peldaños y añade tablones si es necesario; colócala en la sala o estudio para exhibir libros y plantas.
- Cómoda vieja transformada en mueble para lavabo: Haz un corte para el desagüe, sella la madera contra la humedad y coloca un lavabo sobrepuesto; ideal para un baño con aire vintage.
- Maletas antiguas como mesa de centro: Apila dos o tres maletas firmes, fíjalas entre sí y agrega una base estable; funcionan increíble en la sala como punto focal. Además, se ve vintage.
- Ventanas antiguas convertidas en espejo decorativo: Sustituye los cristales por espejo y cuélgala en el recibidor o comedor para dar sensación de amplitud. No te vas a arrepentir.
- Cuna vintage convertida en escritorio infantil: Retira un lateral, refuerza la estructura y adapta una superficie plana; perfecta para un cuarto de niños o zona creativa.
- Sillas desiguales como banca corrida: Une varias sillas antiguas con una base común, píntalas en un mismo tono y colócalas en el comedor o terraza techada. Le darás un estilo muy orgánico.
- Baúl antiguo como banco con almacenamiento: Tapiza la parte superior con espuma y tela resistente; úsalo en el pie de la cama o en el recibidor para guardar cobijas.
- Cajones sueltos convertidos en repisas: Lija, pinta y fíjalos a la pared en distintas posiciones; quedan ideales en la cocina o estudio para organizar objetos decorativos.
- Buró vintage como carrito bar: Añade ruedas, pinta en tonos oscuros o metálicos y coloca una charola superior; perfecto para la sala o el comedor en reuniones.
- Marco antiguo como organizador de joyería: Agrega malla metálica o ganchos pequeños en el interior y cuélgalo en el vestidor o recámara.
- Mesa vieja convertida en escritorio minimalista: Recorta el largo si es necesario, pinta en tonos neutros y cambia las patas por unas modernas; ideal para un home office.
- Puertas de clóset como mesa de comedor rústica: Une dos puertas sólidas, añade patas firmes y aplica barniz protector; luce espectacular en un comedor amplio o terraza cubierta. Si necesitas herramientas, no dudes en pedir ayuda.
¿Cuáles muebles viejos es mejor tirar a la basura?
Los muebles viejos que es mejor tirar a la basura porque ya no tienen reparo son aquellos que ya no son funcionales, que tienen desgaste notable en el material, como madera podrida, o que pueden ser un riesgo para la salud.
En la mayoría de las ocasiones, los más propensos a estos daños irreparables incluyen colchones, sofás, mesas rotas, lavadoras o estufas oxidadas y con grasa imposible de limpiar o muebles llenos de humedad.