13 ideas para reciclar muebles viejos: si los tienes en el olvido, es la oportunidad

Tener muebles antiguos, viejos y arrumbados en la casa ya no es opción; puedes reciclarlos para darles una segunda vida, convirtiéndolos en decoraciones que se ven aesthetic, vintage y hermosas.

De acuerdo con Elle Decoration, hay muebles que incluso pueden hacer que tu casa parezca cara a los ojos de los demás, pero no sabrán que en realidad se trata de un vejestorio. Desde alfombras grandes, mesas de madera, tejidos de cortinas , hasta vitrinas viejas, todo sirve. Checa estas 13 ideas que te pueden inspirar.

Una por una, las mejores ideas para reciclar muebles viejos

Puerta antigua convertida en cabecera: Solo lija, pinta o decapa la puerta para resaltar su acabado original y fíjala a la pared como cabecera; queda perfecta en una recámara estilo boho o rústica.

Usa tu puerta vieja para poner una cabecera de cama.|(ESPECIAL/Pinterest)

Escalera de madera como librero : Limpia, refuerza los peldaños y añade tablones si es necesario ; colócala en la sala o estudio para exhibir libros y plantas.

: Limpia, refuerza los peldaños y ; colócala en la sala o estudio para exhibir libros y plantas. Cómoda vieja transformada en mueble para lavabo: Haz un corte para el desagüe, sella la madera contra la humedad y coloca un lavabo sobrepuesto; ideal para un baño con aire vintage.

Usa la escalera vieja o la cómoda antigua para crear otros muebles reciclados.|(ESPECIAL/Pinterest)

Maletas antiguas como mesa de centro: Apila dos o tres maletas firmes, fíjalas entre sí y agrega una base estable; funcionan increíble en la sala como punto focal. Además, se ve vintage.

Ventanas antiguas convertidas en espejo decorativo: Sustituye los cristales por espejo y cuélgala en el recibidor o comedor para dar sensación de amplitud. No te vas a arrepentir.

Convierte una ventana vieja en un espejo.|(ESPECIAL/Pinterest)

Cuna vintage convertida en escritorio infantil : Retira un lateral, refuerza la estructura y adapta una superficie plana; perfecta para un cuarto de niños o zona creativa.

: Retira un lateral, refuerza la estructura y adapta una superficie plana; perfecta para un cuarto de niños o zona creativa. Sillas desiguales como banca corrida : Une varias sillas antiguas con una base común, píntalas en un mismo tono y colócalas en el comedor o terraza techada. Le darás un estilo muy orgánico .

: Une varias sillas antiguas con una base común, píntalas en un mismo tono y colócalas en el comedor o terraza techada. . Baúl antiguo como banco con almacenamiento : Tapiza la parte superior con espuma y tela resistente; úsalo en el pie de la cama o en el recibidor para guardar cobijas .

: Tapiza la parte superior con espuma y tela resistente; . Cajones sueltos convertidos en repisas : Lija, pinta y fíjalos a la pared en distintas posiciones; quedan ideales en la cocina o estudio para organizar objetos decorativos .

: Lija, pinta y fíjalos a la pared en distintas posiciones; quedan ideales en la cocina o estudio . Buró vintage como carrito bar: Añade ruedas, pinta en tonos oscuros o metálicos y coloca una charola superior; perfecto para la sala o el comedor en reuniones.

Convierte tus muebles viejos en algo funcional.|(ESPECIAL/Pinterest)

Marco antiguo como organizador de joyería : Agrega malla metálica o ganchos pequeños en el interior y cuélgalo en el vestidor o recámara.

: Agrega malla metálica o ganchos pequeños en el interior y cuélgalo en el vestidor o recámara. Mesa vieja convertida en escritorio minimalista : Recorta el largo si es necesario, pinta en tonos neutros y cambia las patas por unas modernas ; ideal para un home office.

: Recorta el largo si es necesario, ; ideal para un home office. Puertas de clóset como mesa de comedor rústica: Une dos puertas sólidas, añade patas firmes y aplica barniz protector; luce espectacular en un comedor amplio o terraza cubierta. Si necesitas herramientas, no dudes en pedir ayuda.

¿Cuáles muebles viejos es mejor tirar a la basura?

Los muebles viejos que es mejor tirar a la basura porque ya no tienen reparo son aquellos que ya no son funcionales, que tienen desgaste notable en el material, como madera podrida, o que pueden ser un riesgo para la salud.

En la mayoría de las ocasiones, los más propensos a estos daños irreparables incluyen colchones, sofás, mesas rotas, lavadoras o estufas oxidadas y con grasa imposible de limpiar o muebles llenos de humedad.