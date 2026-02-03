¿Quieres verte más joven? Estos 3 flequillos te harán lucir más joven; son fáciles de peinar y mantener

No es novedad que el decidir cambiar de flequillo es una de las decisiones más sencillas y efectivas con las que se cuenta cuando se decide cambiar a un look más fresco y juvenil, pues, a diferencia de otros cortes “drásticos”, el optar por un flequillo bien elegido puede ayudarte a suavizar líneas de expresión, equilibrar proporciones del rostro y darle movimiento al pelo.

Flequillo cortina: El más favorecedor y versátil

El gran favorito de siempre es el flequillo cortina, el cual también es conocido como curtain bangs. Este corte no solo enmarca el rostro de manera natural, sino que se adapta a casi cualquier edad. Se caracteriza por ser corto del centro y alargarse hacia los lados, lo que lo convierte en la opción ideal si buscas verte más joven, además de ser fácilmente peinado con secadora, plancha o incluso lucirlo al natural.

Flequillo desfilado y ligero: Frescura sin rigidez

Este estilo de flequillo desfilado y ligero es una excelente alternativa para quienes buscan un aire juvenil y moderno, pues al ser trabajado con capas suaves, se opta por el movimiento, evitando que el cabello se vea rígido, lo que lo convierte en una opción ideal si se busca disminuir líneas de expresión en la frente sin endurecer la mirada.

Flequillo largo de lado: Elegante y rejuvenecedor

Sin duda, el flequillo largo de lado es una apuesta segura si se busca un cambio sutil pero importante, pues al caer de manera diagonal sobre el rostro crea un efecto visual que estiliza y aporta dinamismo al look, lo que lo convierte en una alternativa insuperable para rostros redondos o cuadrados. Además, es uno de los flequillos más fáciles de mantener, pues puede integrarse al resto del cabello sin perder forma.

Cambiar de look de manera sencilla e importante es posible y muy fácil

En definitiva, el saber elegir el flequillo correcto puede ser el mejor aliado para verse más joven sin complicaciones, adaptándose a todo tipo de texturas de cabello y, por supuesto, rutinas, demostrando que un pequeño cambio puede tener un gran impacto.