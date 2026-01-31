OJO: estos son los 4 colores de uñas que hacen ver tus manos más jóvenes

La manicura no solo es un detalle estético, también puede influir en cómo se perciben tus manos. Elegir el tono correcto puede aportar luminosidad, suavizar la apariencia de la piel y dar un efecto rejuvenecedor inmediato. Por eso, expertos revelaron cuáles son los 4 colores de uñas que ayudan a que tus manos se vean más jóvenes, frescas y bien cuidadas.

De acuerdo a expertos en moda de la revista Glamour, existen algunos colores que son más favorecedores que otros a la hora de verse más joven. Además, dieron a conocer cuáles son aquellos tonos que no deberías usar en tus uñas.

Estos son los colores de uñas que te rejuvenecen

1. Rosa nude o rosa lechoso: da un efecto limpio y fresco, haciendo que las manos se vean más suaves y jóvenes.

2. Beige claro o nude cálido: unifica el tono de la piel y aporta elegancia sin marcar imperfecciones.

3. Blanco milky: ilumina las manos y crea un look pulido y moderno, ideal para un efecto rejuvenecedor.

4. Durazno o coral suave: aporta calidez y vitalidad, haciendo que la piel luzca más sana.

¿Cuáles son los tonos que jamás deberías usar?

Si lo que buscas es que tus manos se vean más jóvenes y cuidadas, hay algunos tonos de uñas que es mejor evitar, porque suelen endurecer la apariencia o resaltar imperfecciones, según especialistas.

Entre ellos, mencionaron:

