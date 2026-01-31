OJO: estos son los 4 colores de uñas que hacen ver tus manos más jóvenes
El color de uñas puede hacer una gran diferencia en la apariencia de tu manicura, ya que puede suavizar, iluminar la piel y aportar un efecto rejuvenecedor.
La manicura no solo es un detalle estético, también puede influir en cómo se perciben tus manos. Elegir el tono correcto puede aportar luminosidad, suavizar la apariencia de la piel y dar un efecto rejuvenecedor inmediato. Por eso, expertos revelaron cuáles son los 4 colores de uñas que ayudan a que tus manos se vean más jóvenes, frescas y bien cuidadas.
De acuerdo a expertos en moda de la revista Glamour, existen algunos colores que son más favorecedores que otros a la hora de verse más joven. Además, dieron a conocer cuáles son aquellos tonos que no deberías usar en tus uñas.
Estos son los colores de uñas que te rejuvenecen
1. Rosa nude o rosa lechoso: da un efecto limpio y fresco, haciendo que las manos se vean más suaves y jóvenes.
2. Beige claro o nude cálido: unifica el tono de la piel y aporta elegancia sin marcar imperfecciones.
3. Blanco milky: ilumina las manos y crea un look pulido y moderno, ideal para un efecto rejuvenecedor.
4. Durazno o coral suave: aporta calidez y vitalidad, haciendo que la piel luzca más sana.
¿Cuáles son los tonos que jamás deberías usar?
Si lo que buscas es que tus manos se vean más jóvenes y cuidadas, hay algunos tonos de uñas que es mejor evitar, porque suelen endurecer la apariencia o resaltar imperfecciones, según especialistas.
Entre ellos, mencionaron:
- Negro intenso: aunque es elegante, crea mucho contraste y puede marcar venas, manchas y líneas de la piel.
- Marrones oscuros o chocolate: apagan la piel y suelen dar un efecto más envejecido en las manos.
- Gris oscuro o cemento: puede hacer que la piel se vea opaca y sin luminosidad.
- Verdes muy oscuros o militares: endurecen visualmente las manos y resaltan el cansancio de la piel.
- Morados muy intensos: especialmente los de subtono frío, tienden a resaltar arrugas y venitas.
- Neón (amarillo, verde, naranja fosforescente): llaman demasiado la atención y hacen que cualquier detalle de la piel se note más.
- Azul marino muy oscuro: similar al negro: elegante, pero poco favorecedor si buscas un efecto rejuvenecedor.