Ni talcos ni cremas carísimas... así cuidas tus pies con dos ingredientes de cocina

Dadas las actividades de muchas personas, los pies se convierten en una parte del cuerpo que realmente luce descuidada. Sin embargo, no siempre es por una desatención, sino por diversos factores propios de la piel o de las exigencias del día a día. Ante eso, no se requieren productos caros, pues algunos expertos indican que la combinación de sal y bicarbonato te ayudarán mucho.

¿Por qué la sal y el bicarbonato ayudan a tus pies?

Los pies son espacios que en ocasiones no tienen la ventilación debida y por lo tanto se generan malos olores o se crean superficies ásperas que resultan incómodas de sentir. Ante dicha situación, se indica que esta combinación ayuda en la exfoliación natural sin ser agresiva. Además, combate bacterias y neutraliza el pH de la piel para un cuidado íntegro.

Se indica que los beneficios son varios, por lo que se espera que resulten todos los siguientes de manera satisfactoria:

Reduce la hinchazón y dolores en caso de que estés mucho tiempo de pie

Combate la presencia de hongos y bacterias

Deja la piel suavecita

Exfolia la piel

Elimina el mal olor

Favorece la renovación celular

Es decir, este remedio casero se ha recomendado de manera amplia con la intención de ayudar a la salud general de tus pies. Pero como siempre es conveniente comentar, si observas cosas inusuales previo o después de aplicar la sencilla mezcla, lo ideal es acudir con un especialista. En ocasiones se requieren productos con recomendación médica para temas muy particulares.

#tipdelacocinaconjacobina ♬ sonido original - Maestra Jacobina @alacocinaconjacobina Mis hujos existen diretentes causas del mal olor de pies, hoy me di la tarea de compartirles este tip fácil y practico. Recuerden hacerlo diario y después del baño secar muy bien los pies y espolvorear bicarbonato de sodio cómo si fuera talco y de igual manera rocias los zapatos. Hagan la prueba mis hijos #alacocinaconjacobina

¿Cómo se prepara el bicarbonato y la sal para ayudar a tus pies?

Una de las ventajas y el probable convencimiento para uso de este remedio casero recae en la facilidad con la que se hace y aplica la mezcla en los pies. Por eso basta con seguir estos sencillos pasos que resultarán en tu beneficio.