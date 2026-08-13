Ni talcos ni cremas carísimas... así cuidas tus pies con dos ingredientes de cocina
En ocasiones se gasta mucho esfuerzo y dinero en productos diversos, por ello los remedios caseros recomiendan estos dos ingredientes para cuidar tus pies.
Dadas las actividades de muchas personas, los pies se convierten en una parte del cuerpo que realmente luce descuidada. Sin embargo, no siempre es por una desatención, sino por diversos factores propios de la piel o de las exigencias del día a día. Ante eso, no se requieren productos caros, pues algunos expertos indican que la combinación de sal y bicarbonato te ayudarán mucho.
¿Por qué la sal y el bicarbonato ayudan a tus pies?
Los pies son espacios que en ocasiones no tienen la ventilación debida y por lo tanto se generan malos olores o se crean superficies ásperas que resultan incómodas de sentir. Ante dicha situación, se indica que esta combinación ayuda en la exfoliación natural sin ser agresiva. Además, combate bacterias y neutraliza el pH de la piel para un cuidado íntegro.
Se indica que los beneficios son varios, por lo que se espera que resulten todos los siguientes de manera satisfactoria:
- Reduce la hinchazón y dolores en caso de que estés mucho tiempo de pie
- Combate la presencia de hongos y bacterias
- Deja la piel suavecita
- Exfolia la piel
- Elimina el mal olor
- Favorece la renovación celular
Es decir, este remedio casero se ha recomendado de manera amplia con la intención de ayudar a la salud general de tus pies. Pero como siempre es conveniente comentar, si observas cosas inusuales previo o después de aplicar la sencilla mezcla, lo ideal es acudir con un especialista. En ocasiones se requieren productos con recomendación médica para temas muy particulares.
@alacocinaconjacobina Mis hujos existen diretentes causas del mal olor de pies, hoy me di la tarea de compartirles este tip fácil y practico. Recuerden hacerlo diario y después del baño secar muy bien los pies y espolvorear bicarbonato de sodio cómo si fuera talco y de igual manera rocias los zapatos. Hagan la prueba mis hijos #alacocinaconjacobina #tipdelacocinaconjacobina ♬ sonido original - Maestra Jacobina
¿Cómo se prepara el bicarbonato y la sal para ayudar a tus pies?
Una de las ventajas y el probable convencimiento para uso de este remedio casero recae en la facilidad con la que se hace y aplica la mezcla en los pies. Por eso basta con seguir estos sencillos pasos que resultarán en tu beneficio.
- Pon a hervir un poco de agua limpia.
- Ya que se alcance una temperatura media/tibia es el momento de agregar el bicarbonato de sodio y la sal. Dos cucharadas llenas de cada elemento serán suficientes.
- Revuelta perfectamente la mezcla, es el tiempo de meter tus pies en ella, donde previamente preparaste un recipiente en el que tus pies puedan entrar perfectamente.
- Allí se recomienda una técnica de pedicure donde puedes exfoliar con una piedra pómez y posteriormente aplicar una piedra hidratante.