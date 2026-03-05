No la tires: 3 ideas para reutilizar una escalera vieja y que tu casa se vea hermosa

Si tienes una escalera vieja que ya no usas y que tienes guardada, dale una segunda vida reutilizándola de otras maneras . Tu casa se puede ver hermosa con alguna de estas tres ideas que puedes aplicar para reciclarla.

Ya te hemos platicado sobre cómo reciclar una puerta vieja, incluso ropa que ya no uses, así que el tip de la escalera será muy sencillo para ti. Solo sigue cuidadosamente las recomendaciones de expertos en diseño de interiores.



Escalera vieja en un perchero vertical

Puedes convertir tu escalera vieja en un perchero vertical vintage y aesthetic para usarla en el baño, o en la recámara, para colgar toallas, ropa usada o culaquier accesorio que se te ocurra. Este funciona mejor si la escalera es de madera: solo debes lijarla y pintarla si es necesario. En caso de que sea de metal u otro material, puedes cubirla con un papel protector para cuidar tu ropa.

Escalera vieja en una estantería vintage

Es muy similar al truco anterior. Puedes usar la escalera vieja de madera para convertirla en una estantería añadiendo una tabla entre cada escalón para crear una base. Allí, puedes poner plantas para el jardín, o bien, cajones y accesorios que usas comúnmente dentro de la casa, sobre todo en la recámara y el baño.

Escalera vieja como base de mesita

Esta última idea para reciclar una escalera vieja te encantará. Puedes convertirla en la base de una mesita de centro con cristal. Una vez que la limpies, puedes pintarla o dejarle su tono oldie, para luego pegarla a una circunferencia de cristal que funcionará como mesa para una planta o portaretratos. Ponla en la sala o en el cuarto y se verá bellísima.

Convierte tu escalera vieja en una mesita vintage.|Pinterest

¿En qué otras cosas se puede reciclar una escalera vieja?

Tabi+en puedes reciclar tu escalera guardada y vieja en otros muebles, como libreros colgantes, bases para un huerto vertical, marcos pegados a la pared con fotos en el centro y hasta como adorno que combine con la pared. Hay un montón de ideas.