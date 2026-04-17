7 ideas de decoración inspirada en estampados de animales: se verán cute y chic en tu casa

Los estampados de animales en los muebles y decoración de tu casa pueden darle un estilo más elegante, cute y chic. Para empezar a reemplazar todo tu estilo , puedes comenzar con pequeños detalles como cojines, cuadros y cobijas.

En esta selección te damos 7 ideas con FOTOS para que puedas inspirarte para tu próxima remodelación. Algunas opciones son más económicas que otras, pero notarás lo increíble que se ven si lo sabes combinar.

Un consejo de la diseñadora Noz Nozawa a la revista Elle es que no te preocupes por combinar los colores , pues al ser atemporales, tienen una capacidad de adaptación casi infinita. Sin embargo, los más recomendados son: las rayas del tigre, el terciopelo o el estampado de vaca.

Las mejores ideas de decoración con estampados de animales

1. Cojines con rayas de tigre en tonos neutros

Usa cojines con estampado de tigre en colores suaves como beige, gris o crema, en lugar del clásico naranja intenso. Las rayas aportan dinamismo sin ser agresivas, y al suavizar el color se vuelven elegantes y fáciles de combinar con sofás minimalistas.

Un cojín con estampado de tigre apra tu sala.|(ESPECIAL/Pinterest)

2. Sillón de terciopelo con detalles animal print

Elige un sillón de terciopelo liso (verde esmeralda, rosa viejo o azul profundo) y añade un pequeño detalle animal print, como ribetes o un cojín. El terciopelo aporta lujo inmediato, mientras que el estampado animal agrega personalidad sin sobrecargar tu espacio.

El sillón con animal print es el clásico para la decoración.|(ESPECIAL/Pinteres)

3. Alfombra de estampado de vaca en espacios modernos

Una alfombra tipo cow print en blanco y negro funciona perfecto en salas contemporáneas o incluso en recámaras. Es un estampado gráfico que actúa casi como una obra de arte; además, rompe la monotonía y aporta un toque “cute” sin perder sofisticación.

Estampado de vaca para la alfombra.|(ESPECIAL/Pinterest)

4. Cabecera tapizada con textura tipo terciopelo

Opta por una cabecera en terciopelo con un patrón sutil (incluso puede simular rayas de tigre en relieve). Esto podría elevar automáticamente la habitación, creando un punto focal elegante y acogedor.

|(ESPECIAL/Pinterest)

5. Bandejas o accesorios decorativos con animal print

Integra bandejas, jarrones o cajas con estampado de tigre o vaca sobre mesas de centro o tocadores.Es una forma discreta de introducir la tendencia sin comprometer todo el diseño, sobre todo si te gusta cambiar seguido la decoración.

Una bandeja con diseño de animales.|(ESPECIAL/Pinterest)

6. Cortinas ligeras con estampado sutil

Si te atreves un poco más, usa cortinas con un patrón animal muy difuminado. Filtran la luz y añaden textura visual sin ser protagonistas absolutos, manteniendo el equilibrio chic.

Cortinas para decoración.|(ESPECIAL/Pinterest)

7. Banco o puff de terciopelo con detalles salvajes

Un puff de terciopelo con base neutra y un toque de estampado animal puede ser el acento perfecto. Mezcla suavidad (cute) con un aire atrevido (chic), ideal para espacios pequeños o rincones de lectura que te van a encantar.

Así podrías decorar tu casa con estos puff “salvajes”.|(ESPECIAL/Pinterest)

Combina estos estampados con materiales como madera clara, mármol o metales dorados. Así evitas que el espacio se vea recargado y logras ese equilibrio entre elegancia, dulzura y tendencia.

