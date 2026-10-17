Preparar una ofrenda para honrar a familiares fallecidos no significa comprar todos los elementos que aparecen en los tradicionales. Es por ello que traemos para ti estas 5 ideas de altares sencillos para poner en casa sin gastar mucho durante el Día de Muertos, festividad en la que puedes utilizar 4 disfraces de KPop Demon Hunters para pedir dulces.

Las 5 ideas de altares sencillos

1. Mesa con objetos personales: Una mesa auxiliar, un buró o una repisa pueden servir como base para organizar una ofrenda compacta. Coloca una fotografía de la persona a quien deseas recordar, un vaso con agua y algún objeto que haya sido importante para ella, como un libro, una taza o una figura decorativa. Asimismo, puedes optar por estas 7 plantillas de Halloween para imprimir en PDF.

5 ideas de altares sencillos para poner en casa sin gastar mucho durante el Día de Muerto|IA

2. Estructura de cartón: Las cajas de cartón que tengas en casa pueden formar una estructura de dos niveles. Cúbrelas con papel reutilizado, tela sobrante o papel de china en tonos naranja y morado, y reserva la superficie superior para la fotografía y los elementos principales.

3. Flores de cempasúchil con papel: Las flores de papel china decoran el espacio sin comprar varios ramos naturales. Para elaborarlas, corta varias hojas en rectángulos, apílalas, dóblalas en forma de acordeón y sujeta el centro con un limpiapipas o un hilo; después, separa con cuidado las capas para formar los pétalos.

4. Rincón con veladoras: Si dispones de poco espacio, utiliza una repisa firme y coloca únicamente los elementos que consideres importantes para tu familia. Un vaso con agua, algunos pétalos, papel picado y una veladora pueden formar una composición sencilla. En la tradición, el agua representa el alivio de la sed, las velas sirven como guía para las ánimas y el papel picado representa el viento.

5. Ofrenda con alimentos: En lugar de comprar una gran variedad de productos, selecciona una o dos opciones que disfrutaba la persona homenajeada, como pan de muerto, mandarinas, dulces o algún platillo preparado en casa.