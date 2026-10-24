Durante octubre, la calabaza aparece en recetas, decoraciones y celebraciones de temporada a ambos lados de la frontera. En México, una preparación tradicional combina la pulpa con piloncillo y canela, y algunas familias la acompañan con leche. En Estados Unidos, la pumpkin pie o tarta de calabaza ocupa un lugar destacado en las mesas en Halloween, festividad en la que puedes decorar tu casa con poco presupuesto con estas 4 ideas.

¿Cómo se prepara la leche con calabaza?

La receta utiliza calabaza de Castilla, piloncillo y canela. Algunas variantes también incorporan clavo de olor, guayaba o caña. La cocción permite que la pulpa se suavice y absorba el jarabe dulce. Al servirla, algunas personas agregan leche para acompañar el postre.Mientras en México compramos sandías redondas para comerlas en rebanadas, en Japón cultivan sandías cuadradas que parecen sacadas de un videojuego.

En México la preparan con leche, pero en Estados Unidos comen calabaza de otra manera en Halloween|Pinterest

Para preparar esta receta en casa, corta la pieza en trozos grandes y colócala en una olla con un poco de agua, piloncillo y ramas de canela. Cocina a fuego medio hasta que la pulpa quede suave y el líquido adquiera una consistencia de jarabe.

¿Qué es la pumpkin pie en Estados Unidos?

La pumpkin pie es una tarta horneada con una base de masa y un relleno cremoso que combina puré de calabaza, leche o crema, huevo, azúcar y especias. Entre los condimentos habituales figuran la canela, el jengibre y la nuez moscada. A diferencia del dulce mexicano, que se cocina en trozos dentro de un jarabe, esta preparación convierte la pulpa en una mezcla suave que se hornea dentro de una corteza

En México la preparan con leche, pero en Estados Unidos comen calabaza de otra manera en Halloween|Pinterest

Aunque la tarta se relaciona con la temporada de Halloween, su vínculo gastronómico más fuerte en Estados Unidos corresponde al Día de Acción de Gracias, que se celebra el cuarto jueves de noviembre. Durante octubre, la calabaza también aparece en panes, bebidas, sopas y otros postres otoñales. En conclusión, ambas tradiciones comparten un ingrediente, pero no una única forma de consumirlo.