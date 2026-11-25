Uno de los elementos que todos tenemos en casa son los frascos de vidrio, y que generalmente cuando se termina su contenido, disponemos a volver a usarlos para guardar especias, mermeladas u otros contenidos. Pero, lo que seguramente no sabías es que a las tapas también se las puede reciclar gracias a la técnica DIY y por este motivo, es que te compartiremos cómo hacer unos lindos adornos para tener en el árbol de Navidad y sin gastar tanto dinero.

Faltan pocas semanas para el armado del árbol de Navidad, por lo que muchas familias saldrán a buscar los adornos para poder colgarlo y darle un estilo diferente, con todo tipo de bolas, formas y tamaños. Es por este motivo, que hay quienes saldrán a gastar mucho dinero en este tipo de objetos decorativos, pero lo que seguro no sabías es que podrás aplicar la técnica DIY para convertir unos lindos adornos y con elementos que seguro no sabías.

Si bien todos piensan que se pueden utilizar los frascos de vidrio, lo que podrás usar en este caso, son las tapas y es que en caso de que el recipiente esté roto, puedes reciclar estos objetos gracias a la técnica DIY para lograr así grandes adornos para que puedas colocar en el árbol de Navidad, sin la necesidad de gastar tanto dinero y logrando así un diseño llamativo.

Materiales para los adornos para el árbol de Navidad

Tapas metálicas de frascos de vidrio

Silicona

Papel con diamantina o purpurina

Pequeños elementos decorativos

Hilo o cordón para colgar

Cómo hacer los adornos con tapas de frascos