Qué hacer con las charolas de hielo viejas, son un tesoro: la mejor forma de organizar tus joyas y accesorios pequeños

¿Tienes charolas para hacer hielo viejas guardadas en la cocina y estás pensando en desecharlas? Quizá quieras darles una segunda oportunidad. Aunque fueron diseñadas para congelar agua, también pueden convertirse en un práctico organizador para mantener en orden joyas, accesorios y objetos pequeños. Lo mejor de todo es que puedes reutilizarlas para organizar distintos espacios de la casa sin gastar dinero .

Cómo usar las charolas de hielo viejas para organizar joyas y accesorios pequeños

En redes sociales como Pinterest, YouTube y TikTok, miles de usuarios comparten ideas para reutilizar objetos cotidianos y darles una nueva función dentro del hogar. Entre las opciones más útiles destaca el uso de las charolas de hielo viejas, ya que sus compartimentos permiten clasificar artículos pequeños, mantenerlos organizados y encontrarlos fácilmente . Estas son algunas de las mejores formas de aprovecharlas:

Organizador de anillos: Coloca cada anillo en un compartimento diferente para evitar que se rayen, se mezclen o se pierdan.

Coloca cada anillo en un compartimento diferente para evitar que se rayen, se mezclen o se pierdan. Clasificador de aretes: Separa los pares de aretes por estilo, color o tamaño para localizarlos rápidamente.

Separa los pares de aretes por estilo, color o tamaño para localizarlos rápidamente. Almacenamiento de collares pequeños: Guarda cadenas delicadas para evitar que se enreden entre sí.

Guarda cadenas delicadas para evitar que se enreden entre sí. Organizador de pulseras: Mantén las pulseras agrupadas y siempre al alcance de la mano.

Mantén las pulseras agrupadas y siempre al alcance de la mano. Espacio para broches y pasadores: Conserva juntos los accesorios para el cabello y evita extraviarlos.

Conserva juntos los accesorios para el cabello y evita extraviarlos. Clasificador de botones: Organiza botones por tamaño, color o diseño para facilitar su uso.

Organiza botones por tamaño, color o diseño para facilitar su uso. Almacenamiento de cuentas para manualidades: Separa abalorios y materiales de bisutería de manera ordenada.

Separa abalorios y materiales de bisutería de manera ordenada. Organizador de clips y sujetapapeles: Mantén en orden los accesorios de oficina más pequeños.

Convierte tu charola de hielos vieja en un organizador.|(ESPECIAL/Gemini)

Espacio para monedas sueltas: Reúne el cambio que suele quedar disperso en cajones o superficies.

Reúne el cambio que suele quedar disperso en cajones o superficies. Clasificador de llaves pequeñas: Guarda copias de llaves o candados en compartimentos individuales.

Guarda copias de llaves o candados en compartimentos individuales. Organizador de tornillos y tuercas: Mantén clasificadas las piezas pequeñas de herramientas y reparaciones.

Mantén clasificadas las piezas pequeñas de herramientas y reparaciones. Almacenamiento de baterías pequeñas: Evita que rueden o se mezclen con otros objetos del hogar.

Evita que rueden o se mezclen con otros objetos del hogar. Clasificador de accesorios de costura: Guarda agujas, alfileres, dedales y otros materiales en espacios separados.

Guarda agujas, alfileres, dedales y otros materiales en espacios separados. Organizador de maquillaje: Coloca sombras individuales, ligas o pequeños accesorios cosméticos.

Coloca sombras individuales, ligas o pequeños accesorios cosméticos. Espacio para memorias USB: Mantén protegidos y localizables estos dispositivos de almacenamiento.

Mantén protegidos y localizables estos dispositivos de almacenamiento. Clasificador de charms y dijes: Organiza accesorios para pulseras y collares de forma práctica.

Organiza accesorios para pulseras y collares de forma práctica. Organizador de medicamentos de uso ocasional: Separa pequeñas cantidades para identificarlas con facilidad.

Separa pequeñas cantidades para identificarlas con facilidad. Almacenamiento de piezas de juegos de mesa: Evita perder fichas, dados y otros accesorios.

Evita perder fichas, dados y otros accesorios. Espacio para tarjetas SIM y memorias microSD: Mantén seguros estos objetos que suelen extraviarse con facilidad.

Mantén seguros estos objetos que suelen extraviarse con facilidad. Organizador para cajones: Coloca la charola dentro de un cajón para crear divisiones funcionales y aprovechar mejor el espacio.

¿Por qué las charolas de huelo viejas ayudan a organizar?

Las charolas de hielo viejas pueden convertirse en una herramienta muy útil para organizar joyas y accesorios pequeños que suelen perderse con facilidad. Gracias a sus compartimentos individuales, permiten clasificar objetos, optimizar el espacio y mantener todo visible de un solo vistazo. Además de ayudar a mantener el orden, reutilizarlas es una forma práctica de reducir desperdicios y dar una nueva vida a un artículo que todavía puede ser muy útil dentro del hogar.