Qué hacer con los frascos de café vacíos: 4 ideas para darles un uso en tu hogar
Aprovecha los frascos vacíos de café para crear artículos verdaderamente funcionales para el hogar. Checa estas 4 ideas aesthetic y fáciles de implementar en casa.
El café soluble es uno de los principales artículos en la despensa de las familias mexicanas. Una vez que el producto se termina, la mayoría suele tirar los frascos vacíos a la basura, sin saber que se están deshaciendo de una verdadera joya para crear artículos para el hogar, pues estos pueden reutilizarse y ser transformados en objetos 100% funcionales. Además, gracias a su acabado de vidrio, aportan una vibra súper aesthetic y con tintes de elegancia a tu decoración. Aquí te compartimos 4 ideas fáciles de implementar.
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4 ideas fáciles y aesthetic para usar los frascos vacíos de café en tu hogar
Desde artículos de decoración hasta objetos con una funcionalidad especial en casa… ¡Checa estas 4 ideas fáciles para reutilizar los frascos vacíos de café en tu hogar! Le darán un toque acogedor y elegante a tu decoración:
- Floreros: Convierte ese frasco vacío de café en un hermoso florero. Te recomendamos usar un lazo de yute para decorarlo y darle un acabado más lindo. Este tip es perfecto por si te da flojera retirar la etiqueta. De tal modo, solo la cubres y tendrás un florero muy aesthetic para tu mesita de estar.
- Velas aromáticas: ¡Aprovecha el aroma del café y crea velas aromáticas! Solo vierte cera de soya en el frasco y agrega una mecha al centro. Si lo prefieres, puedes agregar esencia de café para realzar el olor y decorar con algunas plantas o lazo de yute. Eso sí, asegúrate de retirar la etiqueta del recipiente. Puedes apoyarte de una pasta de aceite de cocina y bicarbonato de sodio en partes iguales para quitar el pegamento con facilidad.
- Artículos de decoración: Este tipo de frascos son ideales para crear artículos de decoración, pues van perfecto con la vibra otoñal de la temporada. Si lo prefieres, también puedes reservarlos para las fiestas decembrinas. Te recomendamos agregar algunas luces led al interior, con las plantitas, frutos o especias que más te gusten y listo. Tendrás el centro de mesa más lindo.
- Organizadores de cocina: Si lo que buscas es un artículo 100% funcional, más allá de algo decorativo, esta opción es la ideal. Convierte los frascos vacíos de café en organizadores de cocina. Sólo asegúrate de limpiarlos bien y listo. Agrega las semillas, granos o especias de tu preferencia.