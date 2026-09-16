Qué hacer con los frascos de café vacíos: 4 ideas para darles un uso en tu hogar

El café soluble es uno de los principales artículos en la despensa de las familias mexicanas. Una vez que el producto se termina, la mayoría suele tirar los frascos vacíos a la basura, sin saber que se están deshaciendo de una verdadera joya para crear artículos para el hogar, pues estos pueden reutilizarse y ser transformados en objetos 100% funcionales. Además, gracias a su acabado de vidrio, aportan una vibra súper aesthetic y con tintes de elegancia a tu decoración. Aquí te compartimos 4 ideas fáciles de implementar.

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4 ideas fáciles y aesthetic para usar los frascos vacíos de café en tu hogar

Desde artículos de decoración hasta objetos con una funcionalidad especial en casa… ¡Checa estas 4 ideas fáciles para reutilizar los frascos vacíos de café en tu hogar! Le darán un toque acogedor y elegante a tu decoración:

