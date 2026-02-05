No tires tus toallas viejas: 7 ideas creativas para reciclarlas y darles una nueva vida

Saca tu lado más creativo y no tires las toallas de baño viejas que tienes en casa, ya que puedes sacarles provecho y darles una segunda vida con ideas que pueden resultar muy utiles para tu día a día.

Antes que nada, debes saber que la tela de las toallas (algodón) son del tipo de tejidos más duraderos que existen en el mundo, por ello lo ideal es que sean reciclados al menos una vez antes de ir al bote de la basura.

Ideas para reciclar las toallas viejas

Toallas de limpieza: Esta es una de las ideas más comunes, pero realmente funcionan, antes de comprar trapos nuevos para la cocina. Puedes cortar tus toallas viejas en cuadros de 40 cm x 40 cm y así obtener nuevas toallas para limpiar tu mesa o muebles; tendrás grandes beneficios pues absorben demasiado rápido, así que también puedes sacarles provecho para limpiar las ventanas.

Tapete para el baño: Corta tus toallas viejas en rectángulos de 50 cm x 70 cm y si tienes máquina de coser sería perfecto que les hagas un tipo dobladillo. Puedes darle un buen uso a esos retazos de la toalla para usarlos como tapetes para salir del baño y no regar agua.

Camas o cobijas: Tus mascotas pueden gozar de los beneficios de las toallas viejas, ya que puedes utilizarlas para hacerles una camita, cobijas o simplemente utilizarlas para cuando bañes a tus gatos o perros.

Relleno para cojines: Puedes optar para utilizarlas como un relleno de almohadas; sin embargo, las toallas deben estar en buen estado, aunque estén desgastadas debes fijarte si no tienen humedad o moho.

Guantes de cocina: Esta es una opción ideal para las mujeres que les encanta cocinar. Puedes convertir las toallas viejas en guantes de cocina, es perfecto ya que la tela es gruesa y evitarás quemarte.

Funda para la tabla de planchar: Si ya no utilizas más las toallas de baño viejas, puedes darles una segunda oportunidad como funda para la tabla o el burro de planchar, esto hará que sea mucho más fácil y rápido el proceso de planchado.

Tapete de yoga: Si tienes varias toallas que ya no usas, te gusta hacer yoga y además eres fan de darle una segunda vida a las cosas esta opción es perfecta. No compres un tapete para hacer yoga, utiliza una o varias toallas viejas para colocarlas en el piso y hacer tu rutina.