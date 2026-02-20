Estos son los objetos que debes eliminar de tu baño para no atraer la mala suerte

El baño es un espacio íntimo, donde puedes tomar largas duchas, hacer tus necesidades o arreglarte para la jornada, por lo que es importante que le demos un ambiente de paz y abundancia. Por eso hay que eliminar ciertos objetos, debido a que energéticamente pueden atraer la mala suerte.

Para que puedas lograr un espacio único y agradable para ti, te detallaremos todo lo que debes desechar; obtendrás un equilibrio espiritual y alejarás todas las malas vibras que quieran entrar.

¿Qué objetos traen mala suerte en el hogar?

Tal vez no lo parezca, pero es cierto que hay objetos en el baño que pueden atraer la mala suerte y la escasez, por lo que es fundamental eliminar esos artículos de la habitación. Al tenerlos en casa, se encargarán de que la abundancia y la riqueza no lleguen a tu hogar. Desecha lo siguiente:

Flores o plantas marchitas: Aunque las plantas son un gran elemento para atraer la abundancia, es importante tenerlas en buenas condiciones. Debido a que, si las tenemos marchitas o muertas, se convierten en imanes de la escasez.

Los espejos o prendas rotas: Al tratarse de un artículo roto con esquinas puntiagudas, acumula malas vibras; lo mejor es reemplazarlo inmediatamente.

Espacios saturados o llenos de cosas: Por último, libera los espacios saturados con artículos, debido a que no permiten el flujo de buena energía. Así que procura ordenarlos y organizar el espacio.

Imágenes negativas: Provocan que la energía negativa se acumule; opta por alternativas más alegres para usar.

¿Cómo se hace la limpieza energética?

Además de eliminar los objetos que atraen la mala suerte, es importante hacer una limpieza energética, debido a que eliminamos toda energía negativa que se acumula en ciertos rincones del hogar. Técnica que puedes hacer en el baño, en ciertas habitaciones o en toda la casa: