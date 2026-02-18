Estos son los objetos que debes quitar de tu sala para no bloquear la fortuna

Está a punto de comenzar el Año Nuevo Chino 2026 por lo que los especialistas en astrología oriental manifiestan que es importante prepararse para recibir la energía del Año del Caballo de Fuego. Este es un buen momento para recibir la abundancia y la buena fortuna.

Teniendo en cuenta esto es que el Feng Shui nos dice que el hogar es el corazón en el cual las oportunidades y el bienestar se pueden gestar para que nos vaya bien a lo largo del año. Ante esto es que es importante que retires ciertos objetos que impiden la fluidez de la abundancia.

¿Cuáles son los objetos que bloquean la astrología?

La sala es el corazón del hogar por lo que es uno de los principales núcleos energéticos dentro de toda nuestra casa. Ante esto es que tienes que eliminar ciertos objetos para darle inicio a un nuevo ciclo.

Retira espejos deteriorados

Para el Feng Shui los espejos simbolizan la multiplicación de energía, pero si estos están dañados, sucios o colocados en lugares incorrectos, pueden generar el efecto contrario.

Un espejo roto o envejecido puede asociarse con una energía fragmentada, por lo que será importante sacarlo de la sala, lo que se recomienda es quitarlos, pero en el caso de que quieras conservarlo puedes ubicarlos en lugares donde ingrese mucha luz y haya un espacio amplio.

Objetos acumulados que ya no usas

Debes evitar la acumulación porque produce bloqueos energéticos. Si bien puedes colocar elementos decorativos en la sala pues ten en cuenta que es un punto energético. Retira adornos que no cumplen ninguna función, recuerdos que no representen ningún valor emocional o muebles que ya no aportan un uso útil a tu espacio deben ser desechados.

Elimina lo que sobra.|Canva

Decoraciones negativas

Por último, debes tener en cuenta que los objetos tienen una carga simbólica por lo que no debes mantener fotografías que tengan relación con recuerdos dolorosos, piezas de arte melancólicas, elementos rotos, plantas muertas o deterioradas e incluso piezas decorativas en mal estado pueden estar influyendo en los bloqueos energéticos de tu entorno.

