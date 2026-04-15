Los signos que tendrán la oportunidad de viajar antes del 22 de abril

Llegamos a la mitad del mes de abril y muchas de las predicciones de creencias como la Numerología y la Astrología china se han cumplido. Mientras, algunas personas se mantienen expectantes por saber cómo serán sorprendidas en los días que restan para completar el cuarto mes del 2026.

Ventaneando | Programa completo 14 de abril de 2026

Las predicciones de estas creencias se convierten en guías para muchos, ya que toman sus afirmaciones como señales a la hora de tomar decisiones, realizar cambios en sus vidas o dar por concluidos ciclos.

La Numerología y sus predicciones

En el caso de la Numerología, se basa en la creencia de que existe una relación mística entre los números, los seres vivos y las fuerzas espirituales. Para elaborar predicciones, esta creencia le asigna un valor numérico a las letras del nombre de una persona y utiliza las cifras de su fecha de nacimiento para calcular "números maestros" o de "camino de vida".

Además de otorgarle un significado a los números, la Numerología analiza el "Año Personal", un ciclo que se obtiene sumando el día y mes de nacimiento al año en curso. Por otro lado, al combinar las cifras, ofrece una guía sobre las tendencias y desafíos que se le presentará a cada persona en el futuro cercano.

¿Qué signos tendrán la oportunidad de viajar?

Ante lo señalado, el periodo previo al 22 de abril de 2026 está marcado por la vibración del número 2 y la energía global del año 10 (2+0+2+6=10). Esta combinación le sugiere a la Numerología que los viajes en esta etapa no son solo recreativos, sino que actúan como "puentes" hacia nuevos comienzos y por eso predice que los siguientes signos del zodiaco deberán tener las maletas listas:

