8 trucos de maquillaje fáciles que te harán lucir más joven; dos son ideales para mujeres de más de 50 años
No te pierdas estos excelentes trucos de maquillaje para lucir más joven y radiante. Tips para todas las edades, sobre todo para mayores de 40 y 50 años
Los años no pasan en vano y aunque siempre es bueno lucir nuestra piel con orgullo, nunca está de más optar por usar maquillaje de vez en cuando, siendo que este puede darte un aspecto un tanto distinto y que seguramente denotará tu belleza natural.
Ya sea que uses maquillaje para resaltar la belleza natural, reforzar tu autoestima o expresar la personalidad a través del color, también puedes disimular algunas imperfecciones, unificar el tono de la piel e incluso protegerla de factores ambientales como el sol, por lo que te contaremos algunos trucos que puedes usar para lucir más joven.
¿Qué maquillaje usar para verme más joven?
Es importante que sepas que la belleza no es sinónimo de juventud y que con el aspecto que tienes al natural luces muy bien, aunque si buscas nuevos aires o te quieres preparar para una ocasión especial, te recomendamos priorizar el tratamiento de tu piel, así como los siguientes aspectos:
- Hidratación y base: Tener la piel hidratada es uno de los aspectos más importantes, sobre todo si ya identificaste tu tipo. Es recomendable usar bases líquidas o sueros, aunque de manera minuciosa para que se asienten en las líneas de expresión.
@gabytopia A que no sabías que por eso no te duraba el maquillaje? 🦆 Aqui te va lo que yo uso hermana: Base: Undetectable de @Too Faced AH: @La Roche-Posay Crema: Hydrobio @BIODERMA Mexico Corrector: Peachy Pink de @tarte cosmetics #dailymakeup #skincareroutine #foundationroutine ♬ original sound - sppoooke
- Corrector: Usar un poco de corrector cremoso en la esquina interna y externa del ojo para elevar la mirada, podría cambiar completamente tu mirada, sobre todo en la zona de las ojeras.
- Rubor en crema: Aplica rubor en crema (o también llamado lifting) en la parte alta de los pómulos y difuminar hacia la sien es otra gran manera de trabajar en la mirada.
@esamtz Respuesta a @camiu._.m te enseño cómo se usa el rubor en crema con brocha ✨ #ruborencrema #rubor #automaquillaje #comomaquillarse #tipsdebelleza ♬ sonido original - Teacher Esa ✨
- Cejas: Lucir el aspecto de una mirada elevada suele asociarse con juventud, por ello podrías rellenarlas con polvo o lápiz, además de dar un aspecto más grueso y definido.
@bellezayestrategia
Envía un mensaje a Sara García por WhatsApp. https://wa.me/message/SA4QBN5X6NX5O1♬ sonido original - Sara García|Maquillaje Peinado
- Pestañas: Unas pestañas rizadas (enchinadas) siempre resaltará tus ojos, sobre todo si aplicas un poco de rímel negro intenso.
@samanthaintriagomua Te vas a quedar sin pestañas, avisada estás🥹 y todo por no rizar bien las pestañas. Espero a partir de ahorita lo hagas mejor❤️🩹🙏🏻 #pestañas #pestañaslargas #pestañasrizadas #pestañasperfectas #tutorialdemaquillaje #maquillaje ♬ sonido original - Samantha Intriago
- Delineado: El maquillaje también depende de la moda y hoy en día predominan los delineados finos, por lo que un tono café claro difuminado podría ayudarte a suavizar tus facciones.
@carmin_beauty Maquillaje para Mayores de 40 años ✨😉 #makeup #over40 #matureskin #makeupstepbystep #womens #maquillaje #mayoresde40 #pielmadura #maquillajepasoapaso #damas #latinosenusa #tiktikusa ♬ original sound - Carmin Beauty
- Sombras naturales: Los tonos claros y mate (beige, café suave) en el párpado móvil, evitando sombras muy oscuras o metalizadas que acentúan arrugas, recomendable si tienes más de 50 años.
@claudianeacsumakeup How to lift your eyes with makeup ✨ on @Milena 🤍 hair by @michaelgrayhair Products: @NABLA Cosmetics Cappuccino eye wand @YSL Beauty Couture Clutch Eyeshadow Palette @Lisa Eldridge ess Glide Eye Pencil @Armani beauty Vertigo Lift Mascara #makeup #liftingmakeup #matureskinmakeup ♬ like a tattoo - 🐹
- Labios: Es recomendable que evites usar labiales mate u oscuros, optando por colores nude, rosados o durazno con textura de gloss para dar un mayor volumen.
@gabybuk POST PARA GUARDAR Y COMPARTIR ❤️ Labios Anti Age !! Si, también te doy técnicas para boquitas divinas post 40's !!! Qué usé en el video ? Mimika Hialuronic Balm @lidherma Delineador de labios pillow talk @charlottetilbury Labial Venustiano Peach 495 @patmcgrathreal Gloss Days in Bloom @kikomilano Corrector Iluminador Touché Eclat @ys|beauty Contame qué te pareció esta técnica #clinicadeautomaquillaje #automaquillaje #labiosantiage #makeupposibleparatodas #maquillajeantiedad #maquillajeemocional #lipcpmbo ♬ original sound - gabybuk