5 cortes de cabello que rejuvenecen a los 40: Estilos cómodos y fáciles de peinar

A los 40 años, la melena se convierte en una poderosa herramienta de expresión personal. Así es como existen cortes de cabello que son capaces de aportar luz al rostro, suavizar facciones y transmitir una imagen más vital y actual.

En este contexto, los estilistas coinciden en que la clave no está en seguir tendencias extremas, sino en elegir cortes versátiles, favorecedores y funcionales que se adapten al ritmo de vida diario y requieran poco tiempo frente al espejo. La combinación de un buen corte con los productos y accesorios adecuados, puede marcar una diferencia en la apariencia del cabello .

Los 5 cortes de cabello para mujer que rejuvenecen y son tendencia en 2026

Estos estilos no solo rejuvenecen, sino que permiten jugar con distintas formas de peinado, adaptándose tanto a looks casuales como a ocasiones más formales sin perder comodidad ni estilo.



Bob largo (long bob)

Es uno de los cortes más recomendados a partir de los 40 porque estiliza el cuello y afina el rostro. Puede llevarse lacio, con ondas suaves o con movimiento natural. Para potenciarlo se aconseja usar cremas de peinar ligeras o sprays texturizantes. Un cepillo redondo y un secador bastan para lograr un acabado prolijo.

Corte pixie moderno

Ideal para mujeres prácticas y con personalidad fuerte. Rejuvenece al resaltar pómulos y mirada. Se puede peinar con ceras modeladoras o pomadas de acabado mate para lograr un look despeinado y natural. Los accesorios como aros protagonistas o vinchas finas realzan aún más este estilo.

#cambiodelook #newlook #cortepixie ♬ som original - user68349637056 @aaroarodriguez Me lo estoy dejando crecer, así que simplemente he arreglado el corte, ya que no lo había tocado desde la última vez que me rapé. Por aquí os dejo cómo me lo peino y una toma 360! Me está encantando este pelo ehhhh🙊🥹 #pixie

Melena media en capas

Las capas aportan volumen y movimiento, evitando el efecto de cabello pesado. Funciona muy bien con ondas suaves o brushing natural. Se recomienda utilizar mousse voluminizadora y aceite liviano en puntas para un acabado saludable y luminoso.

Shaggy

Este corte descontracturado y con capas desiguales es ideal para dar un aire juvenil sin esfuerzo. Se luce mejor con ondas naturales y productos de acabado flexible, como cremas definidoras o sprays.

Corte recto con flequillo cortina

El flequillo cortina suaviza las líneas de expresión y aporta frescura al rostro. Puede peinarse con secador y cepillo plano, o dejarse al natural. Un sérum anti-frizz ayuda a mantenerlo prolijo durante todo el día.