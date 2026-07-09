5 amigurumis de Pokémon perfectos para principiantes: fáciles, tiernos y rápidos de tejer

Si estás aprendiendo crochet, un buen consejo que podemos darte es iniciar tejiendo amigurumis de Pokémon; son una excelente forma de practicar. Esto se debe a que muchos de esos personajes tienen formas redondas y detalles muy sencillos que permiten que te enfoques en dominar los puntos básicos antes de intentar proyectos más complejos que solo te podrían frustrar. Lo mejor de todo es que, una vez los termines, tendrás un adorable muñequito para decorar tu habitación, regalar o incluso vender. Por eso no te pierdas estas recomendaciones para principiantes.

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5 amigurumis de Pokémon que funcionan muy bien para principiantes en crochet

Aquí tienes cinco Pokémon que son ideales para principiantes por la facilidad de elaboración y el poco material que necesitas para crearlo.

1. Ditto, el amigurumi más fácil para comenzar

Si nunca has tejido un amigurumi en tu vida, esta es definitivamente la mejor opción para comenzar. Su cuerpo tiene una forma sencilla, dos puntitos por ojos y una sonrisa formada por una línea. No tiene orejas, extremidades ni ningún tipo de pieza complicada. Lo mejor de todo, el resultado es bastante adorable.

|Pinterest Leslie Gordon

2. Voltorb, perfecto para practicar cambios de color

Este podría ser el Pokémon más sencillo que puedes encontrar en toda la franquicia. Su diseño sirve para los principiantes, pues se trata de una simple esfera dividida entre rojo y blanco, lo que lo convierte en un excelente ejercicio para aprender a cambiar de color sin dejar espacios visibles.

|WOlfDreamer

3. Jigglypuff, un clásico lleno de ternura

Aquí ya vamos subiendo un poco el grado de dificultad. Si las dos opciones anteriores te parecieron demasiado fáciles, Jigglypuff es lo que estás buscando. Este Pokémon ya incorpora pequeños detalles como sus orejas y el característico mechón en su frente. Sin embargo, sigue siendo una figura para principiantes, pues la mayoría la puedes armar en una sola pieza.

|Pinterest All About Crochet

4. Oddish, ideal para aprender a tejer hojas

Oddish es un personaje que funciona perfecto para los principiantes. Se trata de un Pokémon de cuerpo redondo y varias hojas verdes en la parte superior. Es excelente para practicar sin complicarte; además, funciona muy bonito como decoración.

|Pinterest Margreeth Petrusma-Roos

5. Poké Ball, el proyecto que todo fan debería intentar

Si ya comenzaste a realizar amigurumis de Pokémon, el que no te puede faltar es el de la Pokébola, una figura básica para los principiantes y que siempre va a fascinar a los fans de la franquicia.