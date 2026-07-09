Hora límite para VOTAR hoy 9 de julio del 2026 para ayudar a subir al balcón a tu cocinero favorito de MasterChef 24/7

El miércoles de Batallas por Equipo dejó un buen sabor de boca, ya que, los tres equipos demostraron tener un avance en la cocina, puesto que presentaron varios platillos que no quedaron a deber nada, sin embargo, esa no solo tenía que decidirse por un ganador, el cual fue el equipo amarillo conformado por Emmanuel, Luis, Julio, Ramahá y Daniela Parra, quien fue la capitana de ese grupo.

Ante la victoria de Parra, los demás equipos se colocaron automaticamente en la lista de participantes que buscan un lugar en el balcón de la salvación por lo que ya están abiertas la votaciones.

¿Quiénes son los participantes por los que puedo votar?

Tras la victoria de Daniela Parra en el miércoles de Batallas por Equipo al presentar un menú para una boda donde el postre estrella fue un arroz con leche de chocolate determinó que su equipo sería el favorito de la noche al tener todos los votos de los invitados y de los comensales por lo que automáticamente ella subió al balcón de la salvación.

Una vez que fue cuestionada para saber a quién subiría con ella, la participante expresó que eligiría a Luis y Julio, debido a que a parte de formar parte del equipo amarillo, fue porque han sido compañeros que no han subido al balcón, por lo que ekla decidió darles esa oportunamente. Asimismo, destacó el trabajo que hizo Emmanuel y Ramahá, sin embargo, pidió a toda su comunidad votar por Ramahá.

Aunque ya se tiene el nombre de los tres cocineros que se salvan este Domingo de Eliminación, la cocina más famosa de México busca a un cuarto participante, por lo que desde la noche de ayer se abrieron las votaciones para elegir por lo que ahora el ´público tiene la ventaja de elegir a los siguientes cocinero.



Flor

Jazmín

Camila

Antrax

Ramahá

Ixdit

Claudia

Emmanuel

Lancer

Nora

Carmen

Michelle



¿Cómo y dónde puedo votar para salvar a mi participante favorito de la eliminación de MasterChef 24/7?

Si quieres que tu participante favorito no porte el Delantal Negro puedes empezar a votar para que suba al balcón de la salvación y asegurar su lugar unos días más, por lo que te invitamos a ejercer tu voto a través del siguiente link masterchef/vota/ recordemos que tú como publico tienes derecho a 10 votos los cuales puedes darselo a un solo participante o repartirlo entre varios, solo que en total sumen 10.

Tras concluir el proceso de votación tenes derecho a VOTOS EXTRAS los cuales de igual forma son 10 y puedes volver a repartir los puntos.Recuerda seguir la transmisión del programa ya que en cualquier momento nuestra querida conductora Claudia Lizaldi Indicará la hora límite donde se cierran votaciones, una vez lanzadas estas palabras ya no se recibirá ningún voto.