Los 6 hábitos saludables que podrían ayudarte a prevenir el dolor de espalda

Todos somos propensos a sufrir dolor de espalda, situación que suele ser molesta para quien lo experimenta, por suerte ya existen hábitos saludables que podemos aplicar, pequeños cambios que se encargará de ayudarte a prevenir ese tipo de molestias físicas.

"¡¿Para eso me bajaron?!”, Arturo Carmona reacciona ante las insistentes preguntas por el supuesto embarazo de Melenie

Para que puedas evitar esas molestias, conoce los pequeños 6 cambios que deberás de aplicar en tu vida, alternativas que te permitirán ver un gran avance en tu salud.

¿Cómo evitar el dolor de espalda?

Es posible prevenir el dolor de espalda de forma sencilla, pero para ello es importante aplicar ciertos hábitos saludables en nuestra rutina. Para ello, deberás de aplicar las siguientes 6 acciones para ayudarte a evitar esas molestias:

Postura diaria: Si pasas muchas horas sentado, procura que tus pies se mantengan apoyados en el suelo y la columna pegada al respaldo, mientras que la pantalla debe estar a nivel de tus ojos. Si pasas mucho tiempo parado, debes mantener los hombros relajados. Al ver el celular, mantenlo al nivel de tu mirada.

Ejercicio: Fortalece tu abdomen y espalda con ayuda de entrenamiento físico. Busca entrenamientos físicos que se adapten a tu resistencia y fuerza. No es necesario que pases mil horas en el gimnasio.

Muévete más: De ser posible cada 60 minutos camina 3 minutos, evita pasar muchas horas sentado y estírate en esos momentos de descanso.

Levanta cosas correctamente: Al levantar artículos muy pesados, procura levantarlas flexionando las rodillas y manteniendo la espalda recta, procura que gran parte del esfuerzo sea en las piernas y brazos, no en la columna.

Tu forma de dormir: Preferentemente duerme boca arriba con una almohada bajo las rodillas, el descanso es indispensable, así que procura tener un sueño reparador de 8 horas.

Peso estable: Tener unos kilos de más pueden ser los responsables de molestias, así que procura mantener un peso saludable.

¿Cuál puede ser la causa del dolor de espalda?

Mayo Clinic detalla que el dolor de espalda puede deberse a muchas situaciones, de las cuales se destacan las siguientes:

Torcedura muscular o de ligamentos.

Rotura de disco o abultamiento.

Artritis.

Osteoporosis.

Espondilitis anquilosante.

Cargar mal algo o mala postura.

De todos modos, recomienda que debemos acudir a un médico cuando es una molestia que dura semanas, al no mejorar con el descanso, al pasarse a las piernas, causa debilitamiento y va acompañado de pérdida de peso inesperada. Aplica los hábitos saludables para ayudarte a prevenir las molestias en los siguientes días.