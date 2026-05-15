Esto dice la polémica canción en la que Christian Nodal habla de su camino musical
La canción es una colaboración con Gera MX y ambos dan a conocer sus triunfos como cantantes.
Christian Nodal mantuvo a todos en vilo tras haber eliminado las publicaciones de su cuenta de Instagram. Luego de un tiempo volvió y publicó algunas fotos que eran un adelante de su nuevo trabajo musical.
Ideas de palazzos elegantes y aesthetic para lucir en el trabajo
La espera por fin terminó ya que Christian Nodal y Gera MX, entrenaron una colaboración en la que hablan del éxito de los artistas en sus carreras musicales. En el clip se puede ver algunos de los premios que ha ganado Nodal en su paso por la industria musical, como el Grammy por Botella tras botella.
¿Qué dice la canción nueva de Christian Nodal?
La nueva canción de Nodal y Gera MX, dice lo siguiente:
Yeah Me he tragado tus mentiras, pero aprendí del error
Vine a escupirles calor, a quitarles el color
Cada rima que regalo siento que suena mejor
Cada que salgo prendido solo es a sembrar terror
Mira a la familia brindando en el comedor
Joven millonario, me sonaba tentador
Los billetes en caleta o en algún contenedor
A mí del cielo me cuidan, por eso voy sin temor
Perdedor, deja el uniforme y suelta el bate
Aquí si ladras mucho, puede que pronto te maten
Los flashes, la vida que llevo, elegante
Los gangsters, los barrios, todos son maleantes
Portada en revistas, joyas y diamantes
La noche, conciertos, vida de cantante Las marcas, los carros, todo extravagante
Cuadro completo, no existen vacantes
[Coro: Christian Nodal]
En escape con mi sangre y todos mis Gs
Todo de negro siempre se me ve
Bronca en papel, yo no te hablé
Tanto he pagado y nunca me apagué
Ya despaché a dos o tres
To’ lo que quería ya me lo compré
Yo lo pagué, ellos no se ven Ratas de a rato y ya los maté
Gera MX, Christian Nodal -— talent (@talentmxone) May 15, 2026
Caballo Negro | Video Oficial
CABALLO NEGRO
ESTOS CELOS
NODAL X CHENTEhttps://t.co/3xragAKihT pic.twitter.com/ivq2Pten6W
[Verso 2: Gera MX]
Yeah
Algunos por dinero y algunos por voluntad
Algunos le llaman pacas y algunos le llaman racks
La verdad que me da igual, solo que siga llegando
El apodo es lo de menos, solo quiero saber cuánto
Lo que canto es lo que sé, por la izquierda los pasos
Traigo un kilo aquí en el cuello, literal ya lo pesé
Me acelero, para el bisne nunca pongo pero
Tengo mal el corazón, mi amor, como el Kun Agüero
Solo comparto mi mesa con los que anduve yo en ceros
Si mis soldados se activan, derriban tu equipo entero
[Coro: Christian Nodal]
En escape con mi sangre y todos mis Gs
Todo de negro siempre se me ve
Bronca en papel, yo no te hablé
Tanto he pagado y nunca me apagué
Ya despaché a dos o tres To’ lo que quería ya me lo compré
Yo lo pagué, ellos no se ven
Ratas de a rato y ya los maté
Los fanáticos de ambos cantantes se han mostrado muy contentos en relación a este nuevo single.