Esto dice la polémica canción en la que Christian Nodal habla de su camino musical

Christian Nodal mantuvo a todos en vilo tras haber eliminado las publicaciones de su cuenta de Instagram. Luego de un tiempo volvió y publicó algunas fotos que eran un adelante de su nuevo trabajo musical.

Ideas de palazzos elegantes y aesthetic para lucir en el trabajo

La espera por fin terminó ya que Christian Nodal y Gera MX, entrenaron una colaboración en la que hablan del éxito de los artistas en sus carreras musicales. En el clip se puede ver algunos de los premios que ha ganado Nodal en su paso por la industria musical, como el Grammy por Botella tras botella.

¿Qué dice la canción nueva de Christian Nodal?

La nueva canción de Nodal y Gera MX, dice lo siguiente:

Yeah Me he tragado tus mentiras, pero aprendí del error

Vine a escupirles calor, a quitarles el color

Cada rima que regalo siento que suena mejor

Cada que salgo prendido solo es a sembrar terror

Mira a la familia brindando en el comedor

Joven millonario, me sonaba tentador

Los billetes en caleta o en algún contenedor

A mí del cielo me cuidan, por eso voy sin temor

Perdedor, deja el uniforme y suelta el bate

Aquí si ladras mucho, puede que pronto te maten

Los flashes, la vida que llevo, elegante

Los gangsters, los barrios, todos son maleantes

Portada en revistas, joyas y diamantes

La noche, conciertos, vida de cantante Las marcas, los carros, todo extravagante

Cuadro completo, no existen vacantes

[Coro: Christian Nodal]

En escape con mi sangre y todos mis Gs

Todo de negro siempre se me ve

Bronca en papel, yo no te hablé

Tanto he pagado y nunca me apagué

Ya despaché a dos o tres

To’ lo que quería ya me lo compré

Yo lo pagué, ellos no se ven Ratas de a rato y ya los maté

Gera MX, Christian Nodal -

Caballo Negro | Video Oficial



CABALLO NEGRO

ESTOS CELOS

NODAL X CHENTEhttps://t.co/3xragAKihT pic.twitter.com/ivq2Pten6W — talent (@talentmxone) May 15, 2026

[Verso 2: Gera MX]

Yeah

Algunos por dinero y algunos por voluntad

Algunos le llaman pacas y algunos le llaman racks

La verdad que me da igual, solo que siga llegando

El apodo es lo de menos, solo quiero saber cuánto

Lo que canto es lo que sé, por la izquierda los pasos

Traigo un kilo aquí en el cuello, literal ya lo pesé

Me acelero, para el bisne nunca pongo pero

Tengo mal el corazón, mi amor, como el Kun Agüero

Solo comparto mi mesa con los que anduve yo en ceros

Si mis soldados se activan, derriban tu equipo entero

[Coro: Christian Nodal]

En escape con mi sangre y todos mis Gs

Todo de negro siempre se me ve

Bronca en papel, yo no te hablé

Tanto he pagado y nunca me apagué

Ya despaché a dos o tres To’ lo que quería ya me lo compré

Yo lo pagué, ellos no se ven

Ratas de a rato y ya los maté

Los fanáticos de ambos cantantes se han mostrado muy contentos en relación a este nuevo single.