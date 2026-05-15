¿Sabías que cosechar tus propios tomates es más sencillo de lo que crees? ¡Basta con unas pocas rodajas para dar vida a toda una cosecha! Si estás por iniciar tu propio huerto en casa, aquí te compartimos cómo puedes tener tu planta de tomates en la comodidad de tu hogar. Esto no sólo te servirá para tener frutos frescos, sino también para ahorrar unos cuantos pesos durante tu próxima ida al mercado, así que toma nota.

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Cómo tener tu propia planta de tomates frescos en casa para ahorrar dinero

Cosechar tomates es bastante sencillo. Aquí el paso a paso:



Coloca tomates en rodajas dentro de un recipiente con tierra

Riega con un poco de agua cada tres días y verás cómo germina en un período aproximado de dos semanas

Debido al crecimiento, será necesario que cambies de maceta por una más grande

Mantén fumigada tu planta con agua y jabón para evitar plagas

¡Listo! Repite el proceso y en 120 días verás los resultados

¿El tomate es una fruta o verdura?

De acuerdo con la Enciclopedia de la Vida (EOL, por sus siglas en inglés) el tomate es ambos: fruta y verdura. Esto se debe a que nace de una planta con flores, junto con sus semillas dentro de él; lo que lo convierte en fruta. No obstante, debido a su sabor más salado y la manera en la que mucha gente lo consume, también es considerado una verdura. A su vez, el tomate también se considera una hortaliza.

Los beneficios de los tomates para la salud

Los tomates son altamente benéficos para la salud. De acuerdo con expertos de Cleveland Clinic, un tomate mediano aporta 1,5 gramos de fibra, 17 gramos de vitamina C, 1 gramo de proteína y 5 de grasa. También aporta vitamina K, potasio, folato y antioxidantes. Así que tener una planta de estas en casa es una gran opción, no sólo para tu bolsillo, sino también para tu alimentación.