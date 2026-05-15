Cómo maquillar la nariz para que se vea más delgada y respingada: paso a paso

Hoy en día, el maquillaje puede convertirse en un gran aliado para estabilizar el rostro, y uno de los trucos más populares es el maquillaje sobre la nariz, el cual, si se aplica de manera adecuada, logra que la nariz se vea más delgada, definida y respingada; por ello, ahora te contamos cómo maquillar la nariz para que se vea más fina, paso a paso.

Ahora lee: 5 Ideas de islas de cocina para reemplazar al comedor: son más prácticas y bonitas

Maquilla tu nariz de manera correcta con estos pasos a seguir

1: Preparativos

Es importante aplicar una base que corresponda a tu tono de piel; además, debes procurar que la piel se encuentre correctamente hidratada para que el maquillaje dure más tiempo.

2: Contorno

Para comenzar con el sombreado, ocupa una brocha pequeña; comienza dibujando líneas finas y paralelas desde el inicio de la ceja hasta la punta de la nariz. Toma en cuenta que, entre más juntas estén las líneas, la nariz parecerá más delgada.

3: Efecto respingado

Una vez que se tenga el sombreado, en la punta de la nariz, conecta las líneas dibujando una pequeña U o V por debajo para ayudar a levantarla.

4: Iluminación

Ahora es momento de aplicar corrector claro en el centro del tabique, entre las dos líneas sombreadas. Realiza una línea fina y añade un punto de luz en la punta para crear un efecto “botón”.

5: Difuminado

Comienza a difuminar el contorno hacia afuera con un corrector de tono claro, con pequeños toquecitos y utilizando una esponja pequeña o brocha para evitar líneas marcadas.

6: Sellado

Para finalizar, sella el maquillaje con polvo translúcido para asegurar que el maquillaje dure todo el día.

Consejos para una mejor aplicación

Para nariz larga: Si quieres lograr este efecto, no coloques el iluminador hasta la punta; detén el contorno un poco antes para crear un efecto de acortar la nariz.

Nariz ancha: Para generar una nariz más delgada de manera visible, opta por líneas de contorno juntas en el tabique.

Si buscas mejorar la apariencia visible de tu nariz, estos consejos te ayudarán de la mejor manera.