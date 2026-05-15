Salen en defensa de Ana Bárbara; no fue su esposo

Vaya escándalo se armó cuando una periodista de Costa Rica salió en distintos medios para indicar que tuvo una relación extramarital con Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara. Desde ahí una ola interminable de rumores rodean a dicha familia, sin embargo ninguno de los involucrados (con excepción de la que sería su amante) ha dicho algo. Por ello, Reyli Barba salió a defender a la cantante.

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¿Qué dijo Reyli Barba de Ana Bárbara?

En medio del extenso silencio de parte de la cantante y su esposo, los rumores se han comido a la familia entera. Los personajes directos del caso no indicaron nada, pero gente como José Emilio Fernández y la propia familia de Ana Bárbara han indicado que dicha relación realmente es en detrimento de la compositora de San Luis Potosí.

Por eso, Reyli Barba fue contundente y advirtió a los medios que siguen hablando de tremenda artista: “Ana es una mujer muy talentosa, escribe canciones que son bárbaras, tiene una carrera increíble, pero le ha pasado esto de las notas amarillas… Yo digo, háblenlo con ella porque yo sólo tengo una relación de hermandad, paternidad y de buena voluntad porque somos amigos”.

Y no solo atacó a los medios de comunicación y personajes que han hecho polémica con el caso, sino que externó su frustración por lo personal que se volvió todo este escándalo. “Ana es una buena mujer. Yo diría: déjenla de ofender porque la ofenden tremendamente, déjenla de perseguir, de acosar. Llega el punto en donde yo sé lo que vi de ella, como la presionan los medios, respeto. La señora es una señora, dejen de hablar de su vida privada".

¿Qué relación tienen Reyli Barba y Ana Bárbara?

Muchos no conocían la relación entre Reyli y Ana, pero el vínculo viene con Jerónimo, hijo de la cantante. Y es que este niño-adolescente llegó gracias a un procedimiento de inseminación artificial del propio Barba con Ana. Pero parece que Reyli Barba fungió de intermediario recientemente, pero Ángel Muñoz habría puesto de condición que los hijos mayores de Ana Bárbara se fueran de la casa. Esto último reportado por la comunicadora Chamonic.