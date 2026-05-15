José Eduardo Derbez toma drástica decisión en medio de polémica con Vadhir

Alrededor de la familia Derbez siempre existe polémica y señalamientos que en ocasiones rayan en lo invasivo. Sin embargo, ante lo comunicado por el propio Vadhir, el medio tiene los ojos puestos en él y el resto de la familia. Con esto, se hizo bastante notorio lo ocurrido con José Eduardo Derbez, quien tomó la drástica decisión de cortarse la barba. Así lo compartió la pareja y madre de su pequeña.

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¿Por qué José Eduardo Derbez se cortó la barba?

Una característica esencial del look que siempre trae consigo José Eduardo es la barba, por ello ante el cambio efectuado en horas recientes, sus fans y seguidores del chisme en redes sociales de inmediato lo hicieron notar. El cambio lo compartió su pareja, la modelo Paola Dalay, quien fue contundente ante el drástico movimiento por parte del hijo de Victoria Ruffo.

Pese a que es evidente el cambio, la mamá de Tessa lanzó un tierno mensaje para “chulear” al comediante y actor: “¿Qué tal el cambio de look del guapo? Yo amé, tenía siglos que no lo veía sin barba. Lo veo rarísimo, pero muy guapo". Dicho mensaje fue laureado por los seguidores de la pareja, pues lanza un lindo mensaje en medio de una pareja que se percibe contenta y plena en estos momentos.

Ante eso, los seguidores comentaron contentos por el bienestar en el que se percibe que vive la pareja, aunque también dejaron en claro que están muy al pendiente de lo que está pasando en la vida de Vadhir Derbez. Aunque parece que la denuncia es un intento de extorsión, la polémica está al acecho de la carrera y figura del hijo de Eugenio y Silvana Prince.

¿José Eduardo Derbez ya mandó mensaje de apoyo a su hermano?

Justamente este tema causó molestia en el propio Vadhir cuando ocurrió el fallecimiento de Gabriela Michel, pues la gente básicamente le exigió a los miembros de la familia mandar un mensaje en redes sociales. El propio hijo de Silvana Prince dijo que ellos estaban apoyando a Aislinn, por más que no subieran una publicación al espacio digital.

Y justo ahora, José Eduardo no ha dicho nada a nivel público, incluso cuando le cuestionaron, él no estaba enterado y se mostró sorprendido. Hoy se sigue al pendiente de en qué termina el caso, donde todo el núcleo de los Derbez defiende la inocencia del joven de 35 años.