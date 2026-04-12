Olvídate del aburrido delineado negro: el truco para elevar los párpados y levantar la mirada

El clásico delineado negro empieza a quedar en segundo plano frente a una nueva tendencia que promete transformar la mirada: el delineado en tonos rojos. Este truco, cada vez más visto en pasarelas y redes sociales, tiene la capacidad de elevar visualmente los párpados y aportar frescura al rostro (especialmente cuando se busca un efecto rejuvenecedor sin sobrecargar el maquillaje).

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Lejos de lo que podría pensarse, el rojo no endurece la expresión si se aplica correctamente. "Los tonos rojizos bien trabajados pueden neutralizar sombras en el párpado y dar un efecto de ojos más despiertos", explica Hung Vanngo, maquillador de celebridades como Selena Gomez y Emily Ratajkowski. La clave está en elegir el subtono adecuado y difuminar con precisión.

Delineado rojo: la tendencia de maquillaje que levanta la mirada en 2026

El delineado rojo se ha convertido en un recurso moderno para quienes buscan salir de lo convencional sin perder elegancia. La maquilladora británica Charlotte Tilbury señala que los tonos cálidos alrededor de los ojos pueden hacer que la mirada se vea más abierta y juvenil, siempre que estén bien difuminados.

Su efecto lifting en maquillaje se debe a cómo interactúa con el tono natural de la piel y el ojo:



Aporta luz al contorno ocular

Especialmente en pieles cálidas o neutras, ilumina la mirada.

Disimula signos de cansancio

Reduce visualmente la apariencia de ojeras oscuras.

Genera efecto óptico de elevación

Al aplicarse con trazo ascendente, estiliza el ojo.

Rompe con la rigidez del negro

Suaviza las facciones sin perder definición.

Ofrece versatilidad en tonos (desde rojo cereza hasta terracota o borgoña)

¿Cómo aplicar delineado rojo para elevar los párpados según los expertos en maquillaje?

Para lograr un resultado favorecedor, los expertos recomiendan seguir estas técnicas clave:



Elegir el tono correcto: según piel clara (rojos suaves o rosados); piel media (tonos ladrillo o terracota) o piel oscura (borgoña o vino profundo)

según piel clara (rojos suaves o rosados); piel media (tonos ladrillo o terracota) o piel oscura (borgoña o vino profundo) Delineado ascendente: trazar una línea fina desde el lagrimal hacia afuera, elevando ligeramente el final.

trazar una línea fina desde el lagrimal hacia afuera, elevando ligeramente el final. Difuminar bordes : evita líneas duras para un acabado más natural y elegante.

: evita líneas duras para un acabado más natural y elegante. Combinar con máscara de pestañas negra o marrón

Evitar la línea de agua inferior intensa: mantener esa zona más limpia ayuda a agrandar la mirada.

El delineado rojo se consolida como una alternativa sofisticada para quienes buscan renovar su maquillaje y lograr una mirada más elevada, luminosa y expresiva sin recurrir a técnicas invasivas. Con estos pasos sencillos, se puede lograr un look de impacto.