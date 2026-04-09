Así puedes hacerte un contorno de rostro con un efecto ‘lifting’

El contorno de rostro tiene la principal función de estilizar nuestras facciones, creando modificaciones visuales de una cara más delgada y con el ojo más rasgado, pero para poder lograr ese efecto ‘lifting’ debes hacer su correcta aplicación.

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Para que ya puedas aplicarlo en tu rutina de maquillaje semanal, te detallaremos todos los consejos que debes seguir; te ayudará notablemente a lograr buenos resultados.

¿Cómo hacerme el contorno de rostro?

Una vez que ya preparaste tu piel adecuadamente, vamos a realizar unos sencillos pasos para hacer el contorno de rostro con el efecto ‘lifting’, que se encargará de levantar tu mirada y disminuir la apariencia de tus cachetes. La creadora de contenido Clari en su TikTok recomienda hacer lo siguiente:

Paso 1: Con tu dedo anular toca el hueso de tu pómulo, y por abajo vas a aplicar el contorno, siempre haciendo el movimiento ascendente. Recuerda aplicar poco producto para evitar manchas no deseadas.

Paso 2: Toma más producto y aplícalo desde la punta externa del ojo hacia la sien, difuminando hacia arriba.

Paso 3: Aplica el cosmético por arriba de la punta de la ceja y en la línea del cabello.

Paso 4: Aplica corrector en el espacio entre tu pómulo y el ojo, además de colocar más por debajo del contorno que hiciste en la mejilla; difuminamos con esponja.

Paso 5: En el primer lugar en el que aplicamos corrector, añadimos rubor y un poco de iluminador.

¿Cuándo se pone el contorno?

Aunque cada uno de nosotros crea su rutina de maquillaje, hay cierto orden que todos debemos seguir. Usualmente, existen muchas dudas sobre en qué momento se aplica el contorno de rostro; los expertos en los cosméticos detallan que debemos colocarlo después de la base para que haya una mayor fijación.

Posteriormente, puedes hacer el sellado de tu maquillaje con fijador o con polvo traslúcido; todo dependerá del producto que mejor se adapte a ti, así lograrás lucir el efecto ‘lifting’ que tanto deseas.