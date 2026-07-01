Muere la hija de Germán Lizárraga a los 43 años; hace años falleció otro de sus hijos

En las últimas horas se confirmó el sensible fallecimiento de Yolanda, hija de Germán Lizárraga, a la edad de 43 años. La noticia impactó a amigos, familiares y seguidores del que es conocido como “El Rey de la Banda”. Tras darse a conocer el deceso, la comunidad ha comenzado a enviar mensajes de aliento a la familia.

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¿Qué se sabe sobre el sensible fallecimiento de Yolanda, hija de Germán Lizárraga?

La noticia de la muerte de Yolanda Lizárraga se dio a conocer por medio de las redes sociales de la agrupación y de la familia; no obstante, hasta el momento, don Germán Lizárraga no ha emitido una declaración oficial pública sobre el fallecimiento de su hija. Del mismo modo, es importante señalar que hasta ahora no se han declarado detalles sobre la causa de muerte de manera oficial.

Tras darse a conocer la noticia, las muestras de cariño y solidaridad no se han hecho esperar, tanto por parte de la comunidad artística como de los seguidores de la familia y el género regional. Es importante señalar que Yoalnada Lizárraga habría decidido mantener una vida fuera de los reflectores, manteniendo una vida más privada.

¿Qué le pasó al hijo de Germán Lizárraga?

En 1995, la familia Lizárraga sufrió una triste pérdida cuando el hijo varón de "EL Rey de la banda", fuera asesinado, lo que representó un fuerte golpe en su vida. A pesar de las declaraciones, el cantante e ícono de la música regional mexicana ha mantenido en reserva los detalles de lo sucedido, manteniendo una vida personal privada fuera de los reflectores que el género regional ha traído a su vida y la de su familia.

¿Quién es Germán Lizárraga?

Germán Lizárraga Lizárraga, mejor conocido como "El Rey de la Banda", es un músico, compositor y director mexicano originario de Sinaloa, que se ha mantenido como exponente del género regional mexicano con la Banda El Recodo.