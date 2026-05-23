5 opciones para reemplazar la tapa del baño por soluciones más vintage
Esta es una manera de darle un toque personal a tu espacio y que este resulte más reconfortante.
El baño toma cada vez más notoriedad por lo que se le presta mucha atención a la hora de realizar las decoraciones. Este es un espacio de intimidad y calma por lo que puedes reemplazar algunas cosas.
Podemos empezar con la tapa del baño y tener alternativas ideales para poder volverlo más vintage. No pierdas más tiempo y cambia completamente la manera en la que se ve tu espacio.
¿Cómo reemplazar la tapa del baño?
A continuación te dejamos 5 opciones excelentes para reemplazar la tapa del baño por alternativas de estilo vintage:
Madera maciza natural o barnizada
- Estilo: Clásico rústico del siglo XIX.
- Materiales: Roble, nogal o caoba con herrajes de bronce.
- Efecto: Aporta calidez instantánea y un aire campestre sofisticado.
Baquelita o resina negra brillante
- Estilo: Art Déco de los años 1920 y 1930.
- Materiales: Resina moderna de alta densidad que imita el plástico antiguo.
- Efecto: Crea un contraste de alto impacto visual con la loza blanca.
Colores pastel retro (Mid-Century)
- Estilo: Diseños americanos de los años 1950.
- Colores: Verde menta, rosa pálido, azul cielo o amarillo suave.
- Efecto: Rompe la monotonía cromática con una estética nostálgica y divertida.
Madera lacada en blanco envejecido
- Estilo: Shabby chic o provenzal francés.
- Acabado: Pintura mate con sutiles desgastes artificiales en los bordes.
- Efecto: Ideal para lograr un ambiente romántico, luminoso y relajado.
Bisagras de barra expuesta cromada o de latón
- Estilo: Industrial de principios del siglo XX.
- Detalle: La tapa puede ser sencilla, pero la fijación trasera es una barra metálica visible.
- Efecto: Añade un toque mecánico y robusto muy característico de los baños antiguos
Elige el estilo que mejor vaya contigo para poder cambiar la manera en la que se ve tu baño y darle un toque personal. Ahora manos a la obra y decora tu casa al estilo vintage.