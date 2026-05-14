Cómo maquillar las cejas con sombra y que queden naturales: paso a paso

Maquillar las cejas con sombra es muy fácil si sabes el truco de maquilladores profesionales: debes usar una sombra de ojos un poco más clara que el color de tu ceja, según el especialista Bart Reverte. Este truco te salvará diario al combinar las sombras y el maquillaje, garantizando un balance de colores en tu rostro sin saturarlo.

El paso a paso para maquillar las cejas con sombra y que queden naturalesEste método permitirá que las cejas y la mirada se vean naturales , una tendencia que cada vez está llamando más la atención de quienes quieren lucir espectaculares.

El primer paso es agarrar una brocha de sombra y elegir un tono más claro que el de tu ceja para pasarlo por toda la ceja. No te preocupes por darle forma al inicio, porque después lo corregirás.

Con un hisopo húmedo vas a darle forma limpiando los excesos de sombra.

Con un cepillo y un gel terminarás dándole volumen y definición a las cejas.

Se recomienda exfoliar la piel antes de maquillar la ceja para que dure más y se vea natural.|(ESPECIAL/Pinterest)

El truco es recomendado por el estilista Bart Reverte en su cuenta de Instagram, donde aconsejó este método para mujeres mayores de 40 años, con el objetivo de resaltar la mirada y las facciones.

Un tip extra de Maybelline para lograr cejas con fuerza, expresividad y presencia es exfoliarlas antes de comenzar el proceso. La mezcla se hace con miel y azúcar de caña para dejar la piel lista y ayudar a que el maquillaje dure más.

Por qué debes elegir uno o dos tonos más claros que tu cabello para la ceja

El tono del maquillaje de las cejas debe ser uno o dos tonos más claro que el cabello por una sencilla razón: el contraste que se crea ayuda a destacar el equilibrio visual del rostro.

La función de las cejas es resaltar los ojos, la mirada y la expresión, no endurecerla. Luce unos ojos con mirada más sensual y efecto lifting natural aplicando estos trucos todos los días.