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Cómo maquillar las cejas con sombra y que queden naturales: paso a paso

No es difícil, solo debes seguir este procedimiento recomendado por estilistas para lucir hermosa todos los días

maquillar cejas con sombra
Puedes maquillar las cejas con sombra y lápiz.|(ESPECIAL/Canva)

Escrito por: Alexis Ceja | DR

Maquillar las cejas con sombra es muy fácil si sabes el truco de maquilladores profesionales: debes usar una sombra de ojos un poco más clara que el color de tu ceja, según el especialista Bart Reverte. Este truco te salvará diario al combinar las sombras y el maquillaje, garantizando un balance de colores en tu rostro sin saturarlo.

El paso a paso para maquillar las cejas con sombra y que queden naturalesEste método permitirá que las cejas y la mirada se vean naturales, una tendencia que cada vez está llamando más la atención de quienes quieren lucir espectaculares.

  • El primer paso es agarrar una brocha de sombra y elegir un tono más claro que el de tu ceja para pasarlo por toda la ceja. No te preocupes por darle forma al inicio, porque después lo corregirás.
  • Con un hisopo húmedo vas a darle forma limpiando los excesos de sombra.
  • Con un cepillo y un gel terminarás dándole volumen y definición a las cejas.
maquillar cejas con sombra
Se recomienda exfoliar la piel antes de maquillar la ceja para que dure más y se vea natural.|(ESPECIAL/Pinterest)

El truco es recomendado por el estilista Bart Reverte en su cuenta de Instagram, donde aconsejó este método para mujeres mayores de 40 años, con el objetivo de resaltar la mirada y las facciones.

Un tip extra de Maybelline para lograr cejas con fuerza, expresividad y presencia es exfoliarlas antes de comenzar el proceso. La mezcla se hace con miel y azúcar de caña para dejar la piel lista y ayudar a que el maquillaje dure más.

Por qué debes elegir uno o dos tonos más claros que tu cabello para la ceja

El tono del maquillaje de las cejas debe ser uno o dos tonos más claro que el cabello por una sencilla razón: el contraste que se crea ayuda a destacar el equilibrio visual del rostro.

La función de las cejas es resaltar los ojos, la mirada y la expresión, no endurecerla. Luce unos ojos con mirada más sensual y efecto lifting natural aplicando estos trucos todos los días.

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