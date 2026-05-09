3 infusiones que debes beber en las mañanas para una piel radiante

La corriente biocosmética nutricional nos indica que lo que bebemos durante las mañanas podría tener un impacto directo en la capacidad de la piel para defenderse durante el día. Así que empezar con infusiones específicas nos ayudaría a vernos más jóvenes y radiantes.

Algunos de los ingredientes más recomendados son los polifenoles y los antioxidantes, que permiten una mejor absorción de compuestos que combaten el estrés oxidativo, la inflamación sistémica, el tono apagado del rostro y el envejecimiento prematuro.

Las infusiones que te presentamos hoy no solo te hidratarán, sino que también actuarán como equilibradores del pH interno y optimizarán la microcirculación, logrando un brillo o glow totalmente natural.

Las 3 infusiones que debes beber para una piel radiante

Té verde con una rodaja de limón

Se trata del escudo antioxidante por excelencia. Es la bebida de oro para la protección celular, ya que es rico en un tipo de catequina llamada EGCG que es capaz de prevenir el daño del ADN causado por los rayos UV y la contaminación.

Al añadir una rodaja de limón, agregamos vitamina C, que aumenta la estabilidad y la absorción de estos antioxidantes hasta 5 veces más. Además de reducir la inflamación y prevenir la degradación del colágeno, manteniendo la piel firme y uniforme.

Estas infusiones te ayudan a tener la piel radiante|Pexels: Cihan Yüce

Infusión de cúrcuma y jengibre

Es un elixir para pieles con tendencia a las imperfecciones o sensibilidad. La curcumina es un antiinflamatorio que inhibe enzimas causantes de hinchazón y rojeces. Mientras que el jengibre mejora la circulación sanguínea.

Esta combinación ayuda a limpiar la piel desde adentro y reduce los brotes de acné inflamatorio, además de aportar luminosidad inmediata, gracias a la oxigenación celular.

Estas 3 infusiones pueden mejorar la salud de la piel|Pexels: Lalada .

Té de rooibos

Es conocida como la infusión de la eterna juventud, ya que no contiene cafeína y no deshidrata. Con sus altos niveles de SOD, zinc y otros componentes naturales, ayuda a calmar las pieles con rosácea. Mientras que su contenido mineral aporta en la regeneración de los tejidos.

