Outfits y estilos de vestir inspirados en KPop Demon Hunters ideales para usar en vacaciones
Estas son algunas ideas que puedes poner en practica para vestir como algunos de los personajes de la película de KPop Demon Hunters.
Aunque ya tiene poco más de un año que se estrenó en streaming, la película de KPop Demon Hunters, también conocida como Las Guerreras KPop ha marcado un antes y después, sobre todo en los más chicos, siendo que tanto niñas y niños han querido replicar sus estilos.
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Si bien, hay un montón de estilos marcados dentro de esta historia, es importante comprender que están completamente basados en las y los idols de la música K-Pop que poco a poco ha tenido mayor presencia en todo el mundo, en especial en México, donde día a día las nuevas generaciones abrazan nuevas culturas.
Outfits inspirados en KPop Demon Hunters:
Estamos a pocos días de que millones de niños estén de vacaciones y es normal que en esta etapa quieran replicar los estilos de vestir de sus personajes favoritos, por lo que te compartiremos una lista de recomendaciones para que luzcan como las HUNTR/X.
Una de las ventajas de esta historia es que cada personaje cuenta con su propio estilo y personalidad, por lo que así podrían lucir los outfits de Rumi, Zoey y Mira:
- Rumi - La vocalista principal se destaca por usar playeras o blusas blancas y lisas, pues casi no usa estampados, dejando caer todo su estilo sobre la chamarra que usa, donde la que le ha dado más vista es la amarilla corta o la “torera”. Además suele usarla con shorts y con botas que pueden ser reemplazadas por tenis de bota, logrando un estilo único.
- Mira - Ella destaca por su actitud ruda, misma que deja ver con sus playeras negras o cortes sin mangas, las cuales suele combinar con una falda muy colorida, en este caso amarilla, con medias y botas, mismas que pueden ser cambiadas por tenis de bota.
- Zoey - Este personaje se ha hecho fama de ser la más alegre del grupo y su estilo relajado y sus pantalones “parachute” azules lo reflejan vistiendo un estilo holgado, mismos que combina con un top que puede ser cambiado por una blusa turquesa y tenis negros.
Un detalle final que puedes agregar son los accesorios, así como guantes sin dedos, collares, aretes o cadenas, dependiendo de lo gustos para vestir.