Masaje de drenaje linfático con herramientas de piedra para desinflamar el rostro por las mañanas

Despertar con los ojos hinchados, las mejillas inflamadas y una sensación de pesadez en el rostro es un fenómeno bastante común por la retención de líquidos de la mañana. Un masaje de drenaje linfático puede formar parte de nuestra rutina diaria y brindarnos alivio si se realiza correctamente.

Esto ocurre porque durante la noche, la posición horizontal ralentiza la circulación sanguínea y el sistema linfático, provocando que la linfa se acumule en los tejidos faciales. Algunas herramientas de piedra para masajes pueden ayudarnos a contrarrestar este efecto, esculpir y desinflamar el rostro.

Mariana Garza se pronuncia sobre el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano: “Es una gran ganancia para todos”

Así puedes hacer un masaje de drenaje linfático con piedras

Antes de tocar tu rostro con cualquier herramienta, es fundamental preparar la piel y el material para evitar microdesgarros o irritaciones.

Primero, enfría tus herramientas de piedra, guarda tu rodillo de jade o tu piedra de masaje plana en el refrigerador durante 10 minutos antes de usarla.

Así son los masajes de drenaje linfático para desinflamar la cara por las mañanas|Pexels: William Adams

El frío causa una vasoconstrucción inmediata, lo que potencia el efecto desinflamatorio. Jamás realices este masaje sobre la piel seca. Después de lavar tu rostro, plica una cantidad generosa de aceite facial ligero o suero hidratante denso.

Para que el masaje funcione adecuadamente, siempre debes trabajar de abajo hacia arriba para abrir caminos, y del centro hacia afuera para drenar.

Comienza colocando la piedra plana o el rodillo grande en la base del cuello, justo arriba de la clavícula. Desliza la herramienta suavemente hacia arriba hasta llegar a la mandíbula. Repite 5 veces. Esto "abre" los ganglios para recibir el líquido del rostro.

El masaje de drenaje linfático con el que podrás desinflamar tu rostro|Pexels: olia danilevich

Coloca la herramienta en el centro de la barbilla y deslizala firmemente a lo largo del hueso mandibular hasta llegar al lóbulo de la oreja. Al llegar al fina, haz una ligera presión y un movimiento de zigzag. Repite 5 veces por lado.

Desde la comisura de los labios, desliza la piedra de forma ascendente pasando por debajo del pómulo hasta llegar a la sien. Este movimiento ayuda a levantar las facciones caídas por la mañana.

