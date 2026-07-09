Cómo maquillar los ojos para lucir sofisticada y radiante después de los 50 años

Hay quienes dicen que los ojos son la ventana del alma y a decir verdad, el maquillaje que rodea estos transforma de manera inmediata toda la expresión, por lo que su importancia cada vez es más delicada, sobre todo a cierta edad donde tras experimentar con estilo sabes qué es lo que más te gusta.

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Por lo general, se maquilla los ojos para aportarles luminosidad, así como corregir proporciones de acuerdo a tus demás facciones, buscando una armonía entre hacer que luzcan más chicos o grandes así como la separación entre estos, ya que estudios revela que una mirada despierta y realzada potencia el atractivo de las mujeres, pues tal como señala la experta Pat McGrath, considerada como “la madre del maquillaje”, el maquillaje es sinónimo de alegría, libertad y autocelebración.

¿Cómo recomiendan maquillar los ojos los maquillistas expertos después de los 50 años?

Para lograr una mirada sofisticada y radiante después de los 50 años, es importante priorizar la hidratación y los acabados luminosos, por lo que usar sombras mate en tonos neutros como lo son el beige pueden ser clave.



Prepara la piel de los ojos aplicando un contorno de hidratante y prepara una base antes de maquillar para alisar y evitar que tu maquillaje se cuartee por las líneas de expresión. Es ideal aplicar un tono de transición como marrón claro encima del pliegue del ojo difuminando hacia el exterior y ligeramente hacia arriba para “abrir” el ojo. Usa sombras con brillo nacarado como los colores champaña, marfil o rosado suave solamente en el párpado móvil y el lagrimal dará un toque de frescura y juventud. El delineado puede ser con un lápiz de ojos cremoso en tono marrón o gris oscuro, donde se recomienda que el trazo esté pegado a la línea de las pestañas y difuminado ligeramente hacia arriba en la esquina exterior para crear el efecto de elevación. Enchina las pestañas y aplica una máscara voluminizadora que levante y las defina, para que el enfoque de las pestañas superiores logre abrir la mirada.

Evita estos detalles al maquillar tus ojos