Cómo maquillar los ojos para lucir sofisticada y radiante después de los 50 años
Así es como puedes conseguir de manera fácil y sencilla una mirada sofisticada y radiante con maquillaje si tienes más de 50 años. Expertos señalan la importancia de los ojos en cuanto a la armonía del rostro.
Hay quienes dicen que los ojos son la ventana del alma y a decir verdad, el maquillaje que rodea estos transforma de manera inmediata toda la expresión, por lo que su importancia cada vez es más delicada, sobre todo a cierta edad donde tras experimentar con estilo sabes qué es lo que más te gusta.
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Por lo general, se maquilla los ojos para aportarles luminosidad, así como corregir proporciones de acuerdo a tus demás facciones, buscando una armonía entre hacer que luzcan más chicos o grandes así como la separación entre estos, ya que estudios revela que una mirada despierta y realzada potencia el atractivo de las mujeres, pues tal como señala la experta Pat McGrath, considerada como “la madre del maquillaje”, el maquillaje es sinónimo de alegría, libertad y autocelebración.
¿Cómo recomiendan maquillar los ojos los maquillistas expertos después de los 50 años?
Para lograr una mirada sofisticada y radiante después de los 50 años, es importante priorizar la hidratación y los acabados luminosos, por lo que usar sombras mate en tonos neutros como lo son el beige pueden ser clave.
- Prepara la piel de los ojos aplicando un contorno de hidratante y prepara una base antes de maquillar para alisar y evitar que tu maquillaje se cuartee por las líneas de expresión.
- Es ideal aplicar un tono de transición como marrón claro encima del pliegue del ojo difuminando hacia el exterior y ligeramente hacia arriba para “abrir” el ojo.
- Usa sombras con brillo nacarado como los colores champaña, marfil o rosado suave solamente en el párpado móvil y el lagrimal dará un toque de frescura y juventud.
- El delineado puede ser con un lápiz de ojos cremoso en tono marrón o gris oscuro, donde se recomienda que el trazo esté pegado a la línea de las pestañas y difuminado ligeramente hacia arriba en la esquina exterior para crear el efecto de elevación.
- Enchina las pestañas y aplica una máscara voluminizadora que levante y las defina, para que el enfoque de las pestañas superiores logre abrir la mirada.
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Evita estos detalles al maquillar tus ojos
- Evita las sombras muy oscuras, ya que estas pueden hacer que la mirada se vea cansada o hundida.
- No comiences con el relleno de sombras teniendo tu ojo completamente cerrado porque podrías no tener todo el control del color y la profundidad.
- Las brochas grandes pueden ser complicadas de manejar a la hora de los detalles como los contornos o difuminados, por lo que este podría esparcirse sin control.
- No delinees todo el ojo por dentro, ya que al hacerlo puedes "endurecer" la mirada y hacer que luzcan más pequeños.
- Evita los excesos en los párpados para que no resalten las líneas de expresión y así pueda incluso cuartearse el maquillaje.
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