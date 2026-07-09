5 delineados para mujeres mayores de 40 que rejuvenecen la mirada al instante

No cabe duda de que, dentro del maquillaje, el delineado adecuado puede levantar de manera importante la mirada y aportar un efecto rejuvenecedor de manera sencilla; por ello es importante elegir el delineado correcto si tienes 40 años y buscas marcar la diferencia.

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5 ideas de delineado que te ayudarán a elevar tu maquillaje

Ya sea que optes por un clásico, existen diversas técnicas de maquillaje que te pueden ayudar a abrir la mirada, suavizar las facciones y crear un efecto de mayor luminosidad sin cargar de maquillaje el rostro, manteniéndolo natural y joven. Por ello ahora te contamos sobre estas 5 técnicas de maquillaje que te ayudarán a transformar tu mirada.

Delineado ascendente o (Soft Wing)

Esta es una idea de línea fina que se eleva ligeramente al final del ojo; esto ayuda a levantar visualmente la mirada, aportando además elegancia y favoreciendo especialmente a la mirada.

Delineado ascendente o (Soft Wing)|Imagen generada con IA

Delineado difuminado

En lugar de marcar una línea marcada, propicia el difuminar el delineado con una brocha pequeña que te ayude a crear un acabado suave. Este estilo además aporta profundidad sin endurecer las facciones.

Delineado difuminado|Imagen generada con IA

Delineado estilo Cat Eye Sutil

Para esta idea, dibuja un pequeño rabillo al final del ojo, el cual te ayudará a estilizar la forma de la mirada sin exagerar; la clave de esta técnica es mantener una línea delgada y delicada.

Delineado estilo Cat Eye Sutil|Imagen generada con IA

Delineado flotante discreto

Para esta técnica es importante dibujar una línea fina sobre el pliegue del párpado, lo que aportará un toque moderno sin recargar el maquillaje.

Delineado flotante discreto |Imagen generada con IA

Delineado con toque de luz

Crea el delineado con un lápiz de color beige o marfil dentro de la línea interior, lo que provocará que los ojos parezcan más grandes y descansados.

Delineado con toque de luz|Imagen generada con IA con IA

No cabe duda de que con pequeños detalles puedes transformar por completo el rostro y la mirada, y si quieres elevar tu maquillaje al siguiente nivel de manera sencilla.