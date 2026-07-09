Café Jazmín Diner: la historia del primer restaurante de la cocinera de MasterChef 24/7 y cómo terminó el sueño

Este jueves, las redes sociales de Jazmín se llenaron de nostalgia al recordar un momento importante en la vida de la cocinera de MasterChef 24/7. Aunque la concursante ha revelado en diversas ocasiones que sus padres son emprendedores y han tenido negocios de cocina, poco ha hablado de su primer restaurante y de cómo y por qué terminó ese sueño.

La historia de Café Jazmín Dinner, el primer restaurante de la cocinera de MasterChef 24/7

De acuerdo con una publicación en sus cuentas oficiales de redes, como Instagram o Facebook, Café Jazmín Diner fue para la concursante "el inicio de un sueño", ya que se trató de un restarurante que logró abrir en Estados Unidos con sus ahorros, y sobre todo con mucha ilusión, ya que se trataba de una nueva oportunidad para ella y para su familia.

Jazmín logró abrir un restaurante en Estados Unidos que llevaba su nombre.|Facebook Los mdfkrs

"Su papá hacía el pan, su mamá y su papá trabajaban en la cocina, y Jazmín estaba al frente atendiendo, aprendiendo, creando y preparando sus postres. Los bisquets, el pastel de zanahoria y el pastel de chocolate también fueron parte de esa historia", se lee en el posteo que ha recibido mucho apoyo de su comunidad, con miles de "Me gusta".

Aunque en la publicación señalan que la gente comenzó a llegar al restaurante por diversas razones y el sueño crecía, también advierte que detrás del éxito había cansancio. "Días de hasta 14 horas de trabajo, frustración, presión y momentos donde Jazmín se preguntaba si todo ese esfuerzo algún día iba a valer la pena".

Jazmín se dio a conocer en las redes sociales gracias a sus videos motivacionales con un toque de humor, que según señalan, comenzaron entre el cansacio de ese restaurante y sus ganas de no rendirse. "No los hacía porque tuviera todo resuelto. Los hacía como terapia. Como una forma de decirse a sí misma: “tú puedes”. Porque a veces, cuando Jazmín motivaba a otros, también se estaba levantando ella", se lee en el posteo.

Por qué cerró sus puertas el primer restarurante de Jazmín de MasterChef México

Aunque en la historia del primer restaurante de la cocinera de MasterChef México 2026 refleja sus motivaciones, también advierte que llegaron los días difíciles, cuando las ventas bajaron, el cansancio se hizo más pesado y finalmente tuvieron que tomar la decisión de cerrar las puertas de Café Jazmín Diner y regresar a México con su familia.

"Volvió a La Cruz de Huanacaxtle sin saber exactamente qué seguía, pero con algo claro: Jazmín nunca ha sido de las que se rajan", explican. Asimismo, destacan que ese restaurante fue el inicio de un sueño, y sobre todo "parte del camino que cocinó a la mujer que hoy vemos en MasterChef".

Esta publicación nos muestra un poco más de la historia culinaria de Jazmín, una que comenzó desde que era una niña, ya que pasó sus días en las cocinas, gracias a que sus padres se han dedicado a este sector desde hace muchos años.

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