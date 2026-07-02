Crochet para niños: cómo tejer diademas de Bluey con orejas

Los muñecos tipo amigurumi no son lo único que se puede hacer con el crochet, sino que también es posible darle vida a lindas piezas para regalar. Por ejemplo, las diademas de Bluey que vienen con todo y orejitas, un detalle que los niños aman porque los hace sentir cerca de este simpático personaje y que además son muy fáciles de hacer en casa con pocos materiales.

Qué materiales se necesitan para las diademas de Bluey en crochet y por qué las orejitas son tan importantes

Para estas manualidades vas a usar estambre de grosor medio en color azul claro, azul oscuro y crema o amarillo mantequilla. El gancho adecuado es del número 4, pues tiene el tamaño correcto para el hilo y ayuda a hacer puntadas flexibles, según explica el manual de Brenny's Crochet.

El estambre azul es el material más importante en las manualidades de Bluey|Imagen creada con IA

Uno de los detalles más característicos de esta caricatura australiana, es que Bluey, la protagonista, es una perrita de raza pastor ganadero australiano, por lo que tiene unas orejitas que parecen siempre estar alerta y listas para la acción. Así que al bordar una diadema de Bluey con la técnica de crochet, es sumamente importante cuidar que esta parte de su cuerpo quede bien definida.

Tutorial de crochet: el paso a paso para hacer una diadema inspirada en Bluey con orejitas azules

Empieza con la banda tejiendo una cadena; haz un nudo inicial y pasa los hilos a través de los bucles usando el gancho, muy parecido a si estuvieras haciendo una trenza. La medida dependerá de la edad y talla de tus hijos, mientras que el ancho recomendado es de unos 5 a 7 centímetros para que se vea bonita.



Para la parte de las orejas en las diademas de Bluey hechas con crochet, el punto de partida es un anillo mágico en color azu l que conste de seis puntos y vaya aumentando con cada vuelta. Así hasta obtener una forma triangular, ya que la clave está en que la silueta quede ligeramente "picuda", justo como la tiene este intrépido personaje que los pequeños adoran.



l que conste de seis puntos y vaya aumentando con cada vuelta. Así hasta obtener una forma triangular, ya que la clave está en que la silueta quede ligeramente "picuda", justo como la tiene este intrépido personaje que los pequeños adoran. Luego tienes que repetir exactamente el mismo procedimiento pero a un tamaño menor y en color beige o amarillo suave, pues esto representará el interior de las orejitas. Une ambas partes con puntadas ligeras y que no se noten. Luego haz lo mismo sobre la banda inicial.



Las diademas de Bluey hechas en crochet son perfectas para darle un toque divertido a la ropa de los niños|Imagen creada con IA

El secreto para que estas manualidades de Bluey hechas en casa queden preciosas, consiste simplemente en ponerle atención a los detalles para que se parezcan a la figura original y los niños se sientan felices de usarlas. Estos diseños sirven muy bien para esos días en los que quieran darle un toque divertido a sus atuendos, para ponérselas mientras disfrutan del programa o hasta para ir a una fiesta de disfraces.