El pants de Nicolás Maduro SE AGOTÓ en horas. Este es el PRECIO del outfit que llevaba al ser capturado

Durante todo el fin de semana una noticia acaparó por completo las redes sociales: la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Pero pocas personas se hubieran imaginado que llamaría la atención tanto su outfit. Así como lo lees: el pants que Maduro estaba usando en las imágenes que han sido difundidas, se agotó en ventas.

El pants de Nicolás Maduro, ¿un éxito de ventas?

De acuerdo con el portal TMZ, se ha confirmado que el pants Nike Tech Fleece que usaba Nicolás Maduro en la primera imagen difundida tras su captura en Truth Social, se agotó en sus plataformas de venta para Estados Unidos en cuestión de horas. Se trataba de un conjunto de pantalón y chamarra color gris con detalles en negro.

Cuando Donald Trump compartió la imagen de Maduro, casi inmediatamente se volvió viral. Se hicieron memes al respecto y se habló sobre su outfit y qué tan cómodo lucía; en redes sociales incluso se le comparó con raperos o figuras de la cultura pop.

Según el portal estadounidense NDTV, en Google Trends se posicionó el término de búsqueda referente a la marca y modelo del pants en cuestión.

Actualmente, en México todavía se puede encontrar el conjunto en el sitio web oficial.

Cuánto cuesta el pants que estaba usando Nicolás Maduro

El conjunto que el mandatario venezolano llevaba tiene un costo aproximado para Estados Unidos de entre 140 dólares y 160 dólares (de 2,504 pesos mexicanos a 2,862 pesos, aproximadamente).

En México, la chamarra puede comprarse actualmente por alrededor de 2,899 pesos, y el pantalón cuesta 2,599 pesos.

El pants es parte de una línea premium de estilo 'athleisure' cuyas prendas se caracterizan por ser ligeras aunque tienen una doble capa de tela para mantener el calor sin hacer demasiado bulto; están hechas principalmente a partir de poliéster reciclado.

