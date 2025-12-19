Predicciones de Nostradamus para 2026: Guerra, Inteligencia Artificial y... ¿Donald Trump?

Michel de Nostredame, más conocido como Nostradamus, fue un médico y astrólogo francés del siglo XVI que se volvió famoso por escribir sobre el futuro en versos llenos de misterio. Con el paso del tiempo, muchos lectores aseguran que algunas de sus cuartetas apuntan directamente a 2026, un año que no pintaría nada tranquilo. Lejos de prometer calma, sus textos describen escenarios movidos que hoy generan curiosidad y cierta preocupación.

Como ocurre cada vez que se acerca un nuevo año, sus escritos vuelven a estar bajo la lupa. Para varios intérpretes, Nostradamus anticipó un período de cambios abruptos, decisiones fuertes y tensiones que podrían sacudir el tablero internacional.

National Geographic afirma que, en ese contexto, aparecen referencias que algunos vinculan con disputas entre líderes influyentes, donde nombres como el de Donald Trump surgen asociados a choques de poder y giros políticos inesperados.

Las profecías de Nostradamus son vinculadas por muchos con Trump y su papel en futuras tensiones entre líderes mundiales.|Fuente: Captura de Pantalla

Otro eje que inquieta es el ambiental. En sus versos se repiten imágenes de cielos alterados, fuego y aguas fuera de control, que hoy muchos relacionan con fenómenos extremos. En un mundo atravesado por el cambio climático, estas metáforas cobran otro sentido y refuerzan la idea de que 2026 podría traer eventos naturales difíciles de manejar.

Las advertencias no se quedan ahí. Algunas lecturas también hablan de economías frágiles y sistemas que empiezan a crujir. Menciones a riquezas en declive y multitudes inquietas son interpretadas como señales de crisis financieras y reacomodamientos en las estructuras de poder, con impactos que podrían sentirse en distintos puntos del planeta.

Por último, varias cuartetas evocan escenarios de enfrentamientos y tensiones prolongadas. Para muchos analistas, estas imágenes remiten a conflictos bélicos que podrían intensificarse o extenderse, alimentados por rivalidades entre potencias y liderazgos fuertes. Sin embargo, no todo es oscuridad: algunos creen que, después del sacudón, Nostradamus también deja entrever la posibilidad de un nuevo equilibrio mundial.

¿Qué dice Nostradamus de la Inteligencia Artificial?

Nostradamus no habló de forma literal sobre la inteligencia artificial, ya que escribió en el siglo XVI, pero eso no impidió que surjan lecturas modernas de sus cuartetas. Algunos intérpretes creen ver alusiones simbólicas en frases que describen “mentes creadas por el hombre” o conocimientos que avanzan más rápido que la comprensión humana. Hoy, esas imágenes se vinculan con el desarrollo tecnológico acelerado y con sistemas que imitan el pensamiento y superan ciertos límites tradicionales.

Intérpretes modernos creen que Nostradamus advirtió sobre mentes creadas por el hombre y un saber difícil de controlar.|Fuente: Canva

Según estos análisis, el mensaje no apunta solo a la tecnología, sino al uso que se hace de ella. Distintos especialistas, citados incluso por medios como EuroNews, señalan que Nostradamus advertiría sobre herramientas pensadas para ayudar, pero capaces de generar desequilibrios si quedan en manos equivocadas. La inteligencia artificial aparece así como parte de un cambio global profundo, con impacto en el poder, la economía y la sociedad, más rápido de lo que muchos pueden controlar.