Así puedes encontrar la papelera de WhatsApp para borrar documentos y aumentar tu almacenamiento

Para los usuarios de WhatsApp es fundamental hacer limpiezas periódicas a sus equipos tecnológicos, con la finalidad de prevenir que sus memorias se llenen completamente, en especial al recibir grandes cantidades de contenido multimedia.

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Es así que te explicaremos cómo puedes encontrar la papelera, en donde podrás borrar documentos y aumentar tu almacenamiento al instante, un hack tecnológico que debes conocer.

¿Cómo puedo eliminar documentos de WhatsApp?

En realidad, no existe una papelera en la aplicación de WhatsApp, pero contamos con la opción de “Administrar almacenamiento”, opción en la que podrás encontrarte y borrar los documentos más pesados que tengas. Para aumentar tu almacenamiento, debes hacer lo siguiente:

Entra a tu aplicación. Da clic en el icono con 3 puntos verticales; normalmente se encuentra en la parte superior derecha de la app. Ingresa a la opción de “Ajustes”; se desplegarán varias alternativas. Presiona en “Almacenamiento y datos”. Por último, entra en “Administrar almacenamiento”, donde te explicará cuánta memoria está ocupando la app y los archivos que puedes eliminar. Solamente selecciona lo que ya no quieras y da clic en la función de "eliminar", en algunos casos se despliega un pequeño logo de bote de basura.

Esta herramienta también te ayudará a visualizar qué otros documentos o aplicaciones están ocupando mucha memoria, logrando liberarlas con mayor facilidad y mejorando el funcionamiento de tu equipo móvil.

¿Cómo evitar que los archivos se descarguen automáticamente?

Seguramente te ha pasado que en tu WhatsApp todo el contenido que te envían se descarga en automático, situación que puede generarte muchos dolores de cabeza, ya que todo se sube a tu celular y perjudica el espacio de tu almacenamiento.

Para desactivar esa opción, realiza los pasos que te explicamos hasta entrar al espacio de “Almacenamiento y dato”, ingresa a las opciones de “Descargar con datos móviles” y “Descargar con wifi” y quita las marcas de cada casilla. De esta manera evitarás llenar tu papelera y ya no pasarás horas borrando todos los documentos que no sirven, además de poder aumentar tu almacenamiento.