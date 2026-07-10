Para qué sirve ponerse un ajo en el ombligo: te sorprenderá saber los beneficios

Ponerse ajo en el ombligo es una práctica popular que se ha realizado por generaciones debido a sus supuestos beneficios curativos y terapéuticos, pero algunas personas también aseguran que este hábito ayuda a bajar de peso . Sin embargo, ¿qué tan poderoso es realmente este alimento y qué dice la ciencia al respecto?

¿Para qué sirve el ajo en el ombligo?

Estos son sus beneficios, uno por unoColocar ajo en el ombligo es una práctica tradicional a la que se le atribuyen beneficios relacionados con el equilibrio y la purificación del organismo, ya que el ombligo es considerado uno de los puntos energéticos centrales más importantes del cuerpo, según señala el sitio Crónicas de Lanzarote, citado por Clarín. Entre los beneficios que se le atribuyen, de acuerdo con estas creencias, se encuentran:

El ajo tiene beneficios para la salud, incluso ayuda a bajar de peso.|(ESPECIAL/CANVA)

Fortalecer el sistema inmunológico.

Ayudar a desintoxicar el organismo.

Aliviar el dolor y la inflamación.

Mejorar la circulación sanguínea.

Ayudar a controlar el apetito.

¿El ajo en el ombligo sirve para bajar de peso?

La tradición de colocarse ajo en el ombligo sostiene que esta práctica puede ayudar a controlar la ansiedad por la comida, lo que, en consecuencia, favorecería la quema de calorías y grasa corporal. Sin embargo, no existe evidencia científica que respalde que colocar ajo en el ombligo ayude a adelgazar.

De acuerdo con Olivia Clinic, los beneficios del ajo relacionados con la pérdida de peso se obtienen mediante su consumo, no por su aplicación externa. Según la especialista, este alimento ayuda a controlar el apetito debido a que es rico en triptófano, un aminoácido que contribuye a regular el exceso de consumo de alimentos.

Además, el ajo puede favorecer la aceleración del metabolismo, la reducción de grasa corporal y el control de los niveles de azúcar en la sangre, así como influir en la microbiota intestinal. Esto fue analizado en un estudio publicado en la National Library of Medicine en 2022, titulado “Efecto del extracto de ajo sobre la pérdida de peso y la composición de la microbiota intestinal en mujeres obesas: un ensayo controlado aleatorizado doble ciego”.

Cómo usar el ajo para bajar de peso

Para aprovechar los beneficios del ajo, especialmente aquellos relacionados con el control del peso, se recomienda consumirlo por las mañanas para obtener el máximo provecho de sus propiedades. Lo ideal es ingerir dos o tres dientes de ajo crudos y machacados, aunque también pueden hornearse y dejarse reposar durante 10 minutos antes de consumirlos.

Asimismo, el ajo puede incorporarse a diferentes preparaciones saludables, como: