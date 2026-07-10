MasterChef 24/7: El sencillo truco casero para quitar el mal aroma de los vasos

Los vasos son de los trastes más delicados tanto en las cocinas caseras como en las profesionales tipo MasterChef 24/7, en especial cuando se usan para servir recetas con ingredientes intensos, pues existe el riesgo de que conserven el mal olor. Es por esto que al momento de hacer la limpieza, resulta tan importante lavarlos bien para que queden relucientes, lo que es perfectamente posible con un truco casero que garantiza el buen aroma y evita malos ratos.

¿Cómo lavar los vasos correctamente? El secreto al estilo MasterChef 24/7 para que queden impecables

Para que toda la vajilla de tu casa huela bien y no tengas problemas al usarla, puedes recurrir al truco casero de poner un poco de bicarbonato en el jabón que tradicionalmente usas para lavar los trastes. Esto ayudará a neutralizar los olores y potenciará el aroma de tus detergentes preferidos.

Cuando se trata de vasos que tuvieron las preparaciones por varios días, también funciona añadir unas gotitas de limón a la mezcla. Este ingrediente es muy útil para cuando hay restos difíciles de quitar, que tal como muestran los cocineros de MasterChef 24/7, se acumulan cuando se prueban nuevas recetas.

El bicarbonato y el limón son excelentes para quitar el mal olor de los vasos|Pinterest

Por último, es imprescindible dejar que los vasos se sequen perfectamente bien antes de guardarlos, ya que de esa manera no almacenará humedad, ni en los recipientes, ni en la alacena, pues este tipo de ambientes favorecen a los olores desagradables.

¿Qué es el olor a choquía y qué lo produce?

Si te ha pasado que te sirves agua en un vaso y al momento de darle el trago notas un olor poco agradable, muy probablemente se deba a una limpieza deficiente. Este aroma se conoce como "choquía", un término que muchas personas identifican como "huevo", pero que en realidad es un cúmulo de residuos que impregnan a un recipiente, según Larousse Cocina. Es decir, pasa cuando no se hace un lavado adecuado y solo se retira la suciedad de manera superficial.

Los vasos se impregnan de un olor a “choquía” por un lavado deficiente|Canva

No solo se quedan en los vasos o tazas, sino también pueden manifestarse en tablas para picar, trapos y hasta algunos tipos de platos, transfiriéndose al resto de la cocina y haciendo que la experiencia de preparar alimentos igual que en Masterchef 24/7 se vuelva un tanto desagradable.