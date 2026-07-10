Quiénes han sido los ganadores en la historia de La Velada del Año, el evento de Ibai Llanos

Sin duda alguna uno de los eventos que ha revolucionado el mundo del entretenimiento es La Velada del Año, evento de box entre creadores de contenido creado por el streamer español Ibai Llanos, pues después del 26 de mayo de 2021, cuando se llevó a cabo la primera edición, se realizaron cinco más. A propósito de que próximamente se llevará a cabo la sexta edición, te contamos quiénes han sido todos los ganadores en la historia de este evento.

La Velada del Año: Lista completa de TODOS los ganadores

Cada edición de la Velada del Año ha ido en aumento en cuestión de producción, combates y sorpresas que han emocionado a miles de espectadores.

La Velada del Año I

Esta edición se llevó a cabo el 26 de mayo de 2021 en Barcelona y contó con 1.5 millones de espectadores.



Torete venció a Future

Mister Jagger venció a Viruzz

Reven venció a ElMillor

La Velada del Año II

Esta edición se llevó a cabo el sábado 25 de junio de 2022 en el Pabellón Olímpico de Badalona, España y contó con más combates además de que la audiencia incrementó pues 3,3 millones de personas vieron el evento.



Spursito venció a Carola

AriGameplays venció a Paracetamor

Viruzz venció a Momo

LOLiTO venció a Luzu

Mister Jagger venció a David Bustamante

La Velada del Año III

Esta edición se llevó a cabo el 01 de julio de 2023 en el estadio Cívitas Metropolitano de Madrid y alcanzó los 3.4 millones de espectadores simultáneos en la plataforma de Twitch.

Abraham Mateo venció a Ampeter

Marina Rivers venció a Samy Rivers

Fernanfloo venció a Luzu

Shelao venció a Misho

Rivers venció a Mayichi

Coscu venció a German Garmendia

La Velada del Año IV

Esta edición se llevó a cabo el 13 de julio de 2024 en el Estadio Santiago Bernabéu y registró 3,8 millones de espectadores en Twitch además de que de manera presencial acudieron aproximadamente 80.000 personas.





Agustín451 venció a Carrera

La Cobra venció a Guanyar

Alana y AmaBlitz vencieron a Zeling y Nissaxter

Viruzz venció a Shelao

Karchez ganó 5 combates consecutivos donde participó Roberto Cein, Aldo Geo, Folagor, Karchez, Pelicanger, Peldanyos, Unicornio, Skain y Sezar Bluey.

YoSoyPlez venció a El Mariana

La Velada del Año V

Esta edición se llevó a cabo el sábado 26 de julio de 2025 en el Estadio de La Cartuja ubicado en la ciudad de Sevilla, España y contó con 10.88 millones de espectadores simultáneos en Twitch.



Peereira7 venció a Rivaldios.

Alana venció a Ari Geli.

Perxitaa venció a Gaspi.

Abby venció a RoRo.

ViruZz venció a Tomás Mazza.

Andoni venció a Carlos Belcast.

TheGrefg venció a Westcol

Velada del Año VI: Fecha, hora y dónde ver

La Velada del Año número seis se llevará a cabo el próximo 25 de julio de 2026 en Sevilla, España, en el Estadio de La Cartuja. La hora del evento será a las 19:00 horas (CEST) en horario peninsular español. Aunque si te encuentras en otros países este será la hora de transmisión:

México (Centro): 11:00 a.m.

Colombia, Perú, Ecuador: 12:00 p.m.

Argentina, Chile: 2:00 p.m.

Estados Unidos (Este): 1:00 p.m

Este evento de boxeo entre streamers, creadores de contenido y cantantes lo podrás seguir de forma completamente gratis y en vivo a través de la cuenta de Twitch, TikTok y YouTube de Ibail Llanos, creador de La Velada del Año, por lo que te recomendamos conectarte a tiempo para no perderte ningún detalle.