Famoso y POLÉMICO streamer enfrenta cargos por intento de homicidio: Tuve que defenderme disparando”

Ha llamado mucho la atención el caso de Dalton Eatherly, conocido en internet como “Chud the Builder”, un famoso y polémico streamer que enfrenta cargos por intento de homicidio tras un tiroteo ocurrido frente a un juzgado en Tennessee en Estados Unidos. El creador de contenido es famoso por las razones equivocadas, pues constantemente está haciendo y publicando comentarios racistas o haciendo polémicas declaraciones durante sus transmisiones en vivo. Se reveló que fue detenido luego de un enfrentamiento armado que dejó a dos personas heridas. El caso se volvió viral de inmediato, luego del enorme historial de controversias que tiene el streamer y las fuertes acusaciones en su contra.

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¿Qué pasó con el streamer “Chud the Builder”?

Una de las cosas que más llamó la atención es que los hechos ocurrieran justo frente al juzgado del condado de Montgomery en Tennessee. De acuerdo con los reportes policiacos, el streamer tuvo un enfrentamiento contra otro hombre y ambos resultaron heridos de bala. Después de eso, ambos tuvieron que ser hospitalizados. Las autoridades siguen investigando el caso, pero confirmaron que el streamer fue acusado de:



Intento de homicidio

Agresión agravada

Uso de arma de fuego

Conducta temeraria

¿Por qué el streamer ya era polémico en redes?

Dalton Eatherly era un streamer con antecedentes por la violencia que promueve en redes sociales, pues frecuentemente hacía transmisiones provocadoras, hacía insultos racistas y constantemente estaba envuelto en confrontaciones públicas. De acuerdo con los reportes, muchos señalaban que en sus videos utilizaba comentarios ofensivos contra personas negras y buscaba generar reacciones agresivas durante sus transmisiones.

¿Por qué se dio la pelea?

No se han revelado los motivos de la discusión; lo que sí informaron los reportes es que días antes habría sido expulsado de un restaurante y arrestado por alterar el orden, pues se había negado a pagar la cuenta. Otro dato perturbador es que, si tiene que ver con el último incidente, es que realizó una llamada transmitida en vivo donde aseguró: “Tuve que defenderme disparándole”. Ahí mismo asegura que la pelea comenzó después de una discusión verbal y una supuesta agresión física. Sin embargo, repetimos, todavía se está investigando el caso.