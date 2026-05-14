Cómo maquillar los párpados caídos por la edad y lucir más joven

El maquillaje es una de las herramientas más favorecedoras debido a que nos permite ocultar imperfecciones como así también resaltar los atributos. Si tienes los parpados caídos por el paso del tiempo pues tenemos una gran solución.

Para maquillar los párpados caídos por la edad, el secreto principal consiste en crear una falsa cuenca por encima del pliegue natural utilizando tonos mate neutros para elevar visualmente la mirada. Al abrir el ojo, la piel flácida suele ocultar el párpado móvil; por ello, todas las correcciones deben realizarse con los ojos abiertos y mirando al frente para asegurar que el maquillaje permanezca visible.

¿Cómo maquillar los párpados caídos?

Preparación de la piel madura

Hidratación ligera: Aplica un contorno de ojos fluido para alisar las líneas de expresión sin dejar residuos grasos.

Prebase de párpados: Usa una prebase específica (primer) en lugar de corrector espeso. La fórmula siliconada evita que las sombras se acumulen en los pliegues de la piel.

Sellado suave: Aplica una fina capa de polvo suelto traslúcido para facilitar el difuminado posterior.

Aplicación de sombras

Tonos mate: Prioriza paletas con acabados opacos en tonos tierra, caramelo o marrón suave. Los brillos en exceso acentúan la flacidez y el volumen no deseado.

Falsa cuenca: Con el ojo abierto, deposita una sombra de transición marrón un poco más arriba de tu pliegue real. Difumina con movimientos circulares hacia la sien para generar un efecto lifting.

Profundidad externa: Aplica un tono más oscuro exclusivamente en la esquina exterior del ojo. Dibuja una "V" acostada y difumínala estrictamente hacia arriba y hacia afuera, nunca hacia abajo.

Luz localizada: Coloca una sombra beige clara o nude mate en el párpado móvil interno para agrandar el espacio. Limita el iluminador con brillo únicamente al lagrimal.

Estas sombras ayudarán a elevar.|Canva

Delineado estratégico (Eyeliner invisible)

Evita trazos gruesos: Los delineados líquidos pesados se pierden en el pliegue y caen visualmente la mirada.

Delineado invisible (tightlining): Rellena los huecos entre las pestañas superiores con un lápiz café suave o gris de textura cremosa.

Difuminado ascendente: Si buscas un delineado con colita, traza una línea muy fina pegada a las pestañas y difumínala hacia arriba con un pincel biselado antes de que se fije.

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Pestañas y cejas

El último paso consiste en darle protagonismo a las pestañas y cejas. Lo que debes hacer es: